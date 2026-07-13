به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای معادن آذربایجان‌غربی افزود: خام‌فروشی نباید به رویه‌ای در بخش معدن تبدیل شود و توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزش افزوده باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.



او همچنین احداث معادن بزرگ و مگاسایز را از الزامات توسعه اقتصادی استان برشمرده و بیان کرد: این طرح‌ها نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال، تقویت صادرات غیرنفتی و تحقق اهداف توسعه‌ای آذربایجان‌غربی خواهند داشت.



استاندار آذربایجان‌غربی بر رعایت کامل اهلیت‌سنجی، توانمندی فنی و ضوابط قانونی در واگذاری معادن نیز تأکید کرده و افزود: مدیریت علمی و بازنگری در نحوه برداشت شن و ماسه برای صیانت از ذخایر معدنی استان در دستورکار باشد.



رحمانی در پایان با تأکید بر نقش مؤثر تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی، خواستار ارائه اطلاعات دقیق و کارشناسی به شورای معادن شده و اضافه کرد: تصمیمات حوزه صنعت و معدن باید بر پایه مطالعات علمی، آینده‌نگری و حفظ امنیت سرمایه‌گذاری اتخاذ شود تا مسیر توسعه پایدار استان هموارتر شود.



