تعیین تکلیف یک طرح مسکونی پس از ۱۴ سال بلاتکلیفی در ارومیه

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از روند اجرایی پروژه شهید اسرافیلی ارومیه با اشاره به اینکه طرح شهید اسرافیلی بیش از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: این طرح در زمینی به مساحت ۲.۳ هکتار اجرا میشود.
او ادامه داد: زیربنای کلی پروژه ۸۴ هزار و ۵۴۶ مترمربع بوده و ۶ بلوک مسکونی و تجاری در این طرح اجرا میشود.
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: اجرای این طرح با پیگیریهای مقام عالی استان و مساعدت ویژه وزیر راه و شهرسازی بعد از ۱۴ سال دوباره آغاز شده است.
آرامون تاکید کرد: مدت اجرای طرح سه ساله بوده و با اجرای آن روند واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان انجام میگیرد.
او ادامه داد: تسریع عملیات اجرایی، طرحهای مسکن با هدف تمرکز بر تکمیل و واگذاری سریع واحدها پیگیری میشود چرا که شتابگیری این طرح ملی نویدبخش تحقق وعدههای مسکنی برای اقشار کمدرآمد است.
سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۲۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح مسکونی – تجاری شهید اسرافیلی ارومیه سرمایه گذاری شده و این طرح بعد از ۱۴ سال بلاتکلیفی و انتظار تعیین و تکلیف شد.
به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از روند اجرایی پروژه شهید اسرافیلی ارومیه با اشاره به اینکه طرح شهید اسرافیلی بیش از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: این طرح در زمینی به مساحت ۲.۳ هکتار اجرا میشود.
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