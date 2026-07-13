زنجیره ارزش فرش دستباف کردستان به زودی عملیاتی می شود

به گزارش کرد پرس، عزیز محمدزاده در جلسه کارگاه آموزشی ارتقا مهارت قالی بافان فرش دست باف با اشاره به جایگاه تاریخی و جهانی فرش بیجار، گفت: شهرستان بیجار به حق مهد تمدن فرش دستباف ایران است و ثبت جهانی فرش بیجار افتخاری بزرگ برای استان کردستان و کشور به شمار می رود که باید از این ظرفیت ارزشمند در راستای توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین رویکردهای مرکز ملی فرش ایران در وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه خلاقیت و نوآوری در بازار فرش دستباف است، افزود: این ظرفیت به صورت ملموس در میان بافندگان بیجاری دیده می شود؛ به گونه ای که در حوزه چله کشی، طراحی نقشه و اجرای طرح های متنوع، خلاقیت و مهارت کم نظیری از خود به نمایش گذاشته اند.

رئیس اداره فرش صمت استان کردستان در ادامه با تأکید بر ضرورت شناخت ذائقه و نیاز مشتریان داخلی و خارجی، اظهار کرد: برای حفظ جایگاه فرش دستباف در بازارهای رقابتی، آموزش مستمر فعالان این حوزه ضروری است و این مسیر هیچ گاه متوقف نخواهد شد.

محمد زاده ادامه داد: در همین راستا، توسعه آموزش های تخصصی با استفاده از ظرفیت های شهرستان بیجار در دستور کار قرار دارد و تلاش می شود این آموزش ها در سایر شهرستان های استان نیز گسترش یابد.

وی با اشاره به ضرورت آسیب شناسی وضعیت فرش دستباف استان، یادآور شد: یکی از خلأهای اساسی در کردستان، نبود زنجیره ارزش فرش دستباف است؛ موضوعی که موجب شده بافندگان، تولیدکنندگان و حتی مشتریان با مشکلات متعددی مواجه باشند.

رئیس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: خوشبختانه ایجاد زنجیره ارزش فرش دستباف استان کردستان آغاز شده و بخش عمده اقدامات آن انجام شده و تنها برخی مراحل اداری باقی مانده که پس از طی شدن آن، اجرای عملیاتی این طرح آغاز خواهد شد.

محمد زاده گفت: این زنجیره تمامی مراحل از تأمین مواد اولیه، طراحی، تولید و آموزش تا بازاریابی، صادرات و فروش را در بر می گیرد و می تواند بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه را برطرف کند.

وی با بیان اینکه توسعه بازاریابی صادراتی از اولویت های این حوزه است، اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت استارت آپ ها، اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین در صنعت فرش از برنامه های آینده است و امیدواریم با اجرای این برنامه ها، زمینه رونق هرچه بیشتر فرش دستباف استان فراهم شود.

رئیس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان همچنین با اشاره به مطالبات بافندگان در حوزه بیمه، افزود: پیگیری بیمه قالیبافان از مسائل مهمی است که در سطح ملی دنبال می شود و انتظار می رود با حمایت دستگاه های مسئول، دغدغه فعالان این عرصه برطرف شود.

محمدزاده با تأکید بر لزوم معرفی هرچه بیشتر برند جهانی فرش بیجار، پیشنهاد کرد: ورودی های شهرستان بیجار با المان های فرش بیجار مزین شود تا این هنر اصیل و هویت فرهنگی منطقه بیش از پیش در معرض دید گردشگران و علاقه مندان قرار گیرد و جایگاه جهانی فرش بیجار به شکلی شایسته معرفی شود.