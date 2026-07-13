به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ ماموستا عبدالسلام امامی در آیین گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید که با حضور جمعی از مسئولان، روحانیون، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در مهاباد برگزار شد، اظهار کرد: رهبران الهی و شخصیتهای تاثیرگذار تاریخ با اخلاص، ایثار و فداکاری شناخته میشوند و نام و یاد آنان همواره در حافظه ملتها زنده و ماندگار خواهد ماند.
وی افزود: ایشان برخلاف شعار «جانم فدای رهبر» که سالها از سوی مردم سر داده میشد، خود در عمل جان خویش و سایر اعضای خانواده را برای عزت، استقلال، امنیت و سربلندی ایران و امت اسلامی فدا کرد و این اقدام، جلوهای از وفاداری به آرمانهای الهی و مردمی بود.
امام جمعه مهاباد با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ اسلامی گفت: شهادت موهبتی الهی است که نصیب هر انسانی نمیشود و خداوند این مقام را تنها به بندگان شایسته خود عطا کرده و پیروان مکتب عاشورا نیز همواره آموختهاند که در برابر زورگویی، ظلم و استکبار ایستادگی کنند و جز در برابر پروردگار متعال سر تعظیم فرود نیاورند.
ماموستا امامی با اشاره به پیام ماندگار نهضت عاشورا، اظهار کرد: شعار جاودانه امام حسین (ع) «هیهات منا الذله» بیانگر آن است که مسلمانان هیچگاه زیر بار ذلت، ظلم و سلطهپذیری نمیروند و عزت، آزادگی و ایستادگی در برابر ستم را سرلوحه زندگی خود قرار میدهند.
وی افزود: این شعار الهامبخش ملتهای آزاده در طول تاریخ بوده و امروز نیز بهعنوان نماد مقاومت، عزت و استقامت در برابر زورگویی و استکبار، جایگاه ویژهای در اندیشه اسلامی دارد.
ماموستا امامی با بیان اینکه وحدت و همبستگی، مهمترین سرمایه امت اسلامی در برابر توطئههای دشمنان است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با حفظ انسجام، تقویت همدلی و حرکت در مسیر ارزشهای انقلاب، زمینه اقتدار و پیشرفت کشور را فراهم کرد.
وی با اشاره به شعار «باید برخاست» اظهار کرد: این شعار بیانگر ضرورت مسوولیتپذیری، تلاش برای گسترش وحدت، تحقق آرمانهای انقلاب و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبری است و همه اقشار جامعه باید برای تحقق این اهداف نقشآفرینی کنند.
امام جمعه مهاباد همچنین برای رهبر جدید انقلاب اسلامی، سید مجتبی خامنهای، آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد که با تداوم مسیر انقلاب، در جهت تحقق اهداف و آرمانهای نظام اسلامی گامهای موثری برداشته شود.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و یادآور شد: عاملان شهادت شهدای انقلاب، بهویژه رهبر شهید، باید به سزای اعمال خود برسند و امیدواریم زمینه انتقام خون آنان فراهم شود.
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