به گزارش کردپرس، با پایان زمستان سخت در شهرستان کولپ (پاسور) از توابع دیاربکر، نشانههای بهار به تدریج در ارتفاعات این منطقه خودنمایی میکند. در حالی که برف از دامنه کوهها عقبنشینی کرده، طبیعت بار دیگر جان گرفته و دشتها و دامنهها با رنگهای بهاری پوشیده شدهاند.
در مناطق مرتفع کولپ، گیاهان خودرو و خوراکی مانند «گولیک» (چریش)، «کنگر» و «ریواس» که هر ساله مورد استقبال گسترده مردم قرار میگیرند، رویش دوباره خود را آغاز کردهاند. دامنههای سرسبز در کنار قلههای هنوز پوشیده از برف، مناظری چشمنواز و متفاوت ایجاد کردهاند.
با افزایش دمای هوا، روند ذوب برفها از دامنهها آغاز شده و به تدریج به سوی قلهها پیش میرود. همزمان مراتع کوهستانی با پوشش گیاهی تازه و گلهای بهاری رنگ گرفته و طبیعت منطقه را به تابلویی زنده تبدیل کردهاند.
در حالی که بهار در دامنهها و درهها به اوج خود رسیده، قلههای کوههای آندوک، بژاو و بربهیو همچنان در زیر لایهای از برف قرار دارند. حضور همزمان دو فصل در یک جغرافیا، جلوهای خاص به این منطقه بخشیده است.
یکی از چشمگیرترین پدیدههای طبیعی این روزها، پلهای برفی عظیمی هستند که در طول زمستان بر اثر ریزش تودههای بزرگ برف از شیبهای تند کوهستان شکل گرفتهاند. این تودههای برفی که بر روی مسیر رودها و جویبارها قرار گرفتهاند، سازههایی طبیعی شبیه پل و تونل ایجاد کردهاند؛ به گونهای که آبهای سرد و خروشان همچنان از زیر آنها جریان دارند.
در برخی نقاط، تونلهای برفی چند صد متری که ظاهری شبیه غار دارند، در دل درهها دیده میشوند. با ادامه افزایش دما، روند ذوب این سازههای طبیعی سرعت گرفته و پیشبینی میشود پوشش برفی ارتفاعات طی حدود یک ماه آینده به طور کامل از بین برود.
آب حاصل از ذوب برفها نیز موجب رونق پوشش گیاهی در مراتع مرتفع منطقه شده است. امسال به دلیل بارندگیهای مناسب، بخش وسیعی از کوهستانها و دشتهای مرتفع با بوتههای ریواس پوشیده شده و در اطراف چشمهها و مسیر رودخانهها نیز گولیک و کنگر به وفور دیده میشوند.
با وجود زیبایی چشمگیر این مناطق، دسترسی به بسیاری از مراتع مرتفع همچنان دشوار است. نبود جادههای مناسب باعث شده علاقهمندان برای رسیدن به این ارتفاعات ناچار باشند سه تا چهار ساعت در مسیرهای کوهستانی پیادهروی کنند. با این حال، هر ساله شمار زیادی از مردم برای جمعآوری گیاهان خودرو راهی این مناطق میشوند.
ریواس، کنگر و چریش علاوه بر جایگاه ویژه در سفره مردم منطقه، منبع درآمد فصلی بسیاری از خانوادهها نیز به شمار میروند و با فرا رسیدن بهار، کوهستانهای کولپ بار دیگر به کانون زندگی و فعالیت تبدیل میشوند.
چشمانداز بهاری ارتفاعات پاسور، با رودهایی که از زیر پلهای برفی عبور میکنند و دامنههایی که از گیاهان خودرو پوشیده شدهاند، بار دیگر غنای طبیعی و تنوع زیستی این منطقه از کردستان ترکیه را به نمایش گذاشته است.
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منبع: مزوپوتامیا
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