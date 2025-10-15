از آناتولی تا اورست زیر گام های کوهنورد زن کُرد

به گزارش کردپرس به نقل از کاتماندو تایمز، امین چاکر، زن کرد اهل شرق ترکیه، در منطقهای کوهستانی و پرچالش به دنیا آمده و بزرگ شده است؛ جایی که زمستانهای سخت و کوه آرارات با شکوه، بخش جداییناپذیری از زندگی مردم است. امینه از کودکی، به کوهها علاقهای عمیق داشت و آنها برای او نماد قدرت، چالش و ارتباط با طبیعت بودند.
او درباره آغاز مسیرش میگوید: «شور و اشتیاق واقعی من در سال ۲۰۱۰، وقتی ۲۵ ساله بودم و به قله آرارات صعود کردم، شعلهور شد.» هرچند آمادگی چندانی نداشت، رسیدن به قله آرارات تجربهای عمیق و فراموشنشدنی برای او بود. احساس میکرد در برابر عظمت کوه کوچک است، اما در همان حال عظمت و پیوستگی عمیقی با طبیعت را حس میکرد. امینه می گوید «کوه بزرگ بود، اما من هم بزرگ بودم و با طبیعت یکی شده بودم. این تجربه حس وحدت و امکانهای بینهایت را در من زنده کرد.»
او پس از آن، به اتریش مهاجرت کرد و عاشق رشتهکوههای آلپ شد. اشتیاق به کوهنوردی حرفه ای او را از اروپا به آمریکای جنوبی و کوههای پرو و بولیوی و سپس به آفریقا و قله کیلیمانجارو در سال ۲۰۲۱ رساند. به گفته او، «با این حال، کوهها همیشه مرا صدا میزدند.»
امینه در سال ۲۰۲۳، اولین تجربه و گام بزرگ در کوهنوردی خود را در قله لنین (۷,۱۳۴ متر) آغاز کرد. او در آنجا با شرپایان نپال آشنا شد و ارتباطی نزدیک با پمبا جانگبو شیرپا، مالک شرکت «I AM Treks and Expedition» در کاتماندو، برقرار کرد و با الهام گرفتن از روح و تجربههای آنها، به نپال سفر کرد و هیمالیا را خانه جدید خود یافت.
امینه در سال ۲۰۲۴ تصمیم شجاعانهای گرفت و شغل معلمی خود را ترک کرد تا بهطور تماموقت به کوهنوردی بپردازد؛ تصمیمی دشوار از نظر مالی، اما خواست قلبش بود.
این بانوی کرد ترکیه ای، سال جاری، به نقطه عطف مهمی رسید و موفق شد به قله ماناسلو (۸,۱۶۳ متر) برسد، نخستین قله بالای ۸۰۰۰ متری که صعود کرده است. او با راهنمایی نیما تندی شرپا، که ۱۵ بار قلههای بالای ۸۰۰۰ متر اورست را فتح کرده است، به صعود این کوه دست یافت.
پمبا جانگبو معتقد است که امینه احتمالاً نخستین زن کُرد است که به قله یک کوه بالای ۸۰۰۰ متر صعود کرده است. خود امینه نیز این باور را دارد، اما میگوید: «برای من، کوهنوردی تنها رسیدن به رکورد یا موفقیت نیست؛ یک سفر معنوی است. کوهها صبر، احترام و استقامت را به ما میآموزند و یادآوری میکنند که قدرت طبیعت فراتر از کنترل انسان است؛ خود کوهها هستند که اجازه میدهند ما آنها را فتح کنیم.»
او برای آینده برنامه دارد و قصد دارد سال آینده به اورست صعود کند. اگرچه چالشهای مالی قابل توجه است، عشق و علاقه او به کوهها و درسهایی که از آنها میآموزد، مسیرش را هموار می کند.
