تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در مسیر سبز فراهم شد

به گزارش کردپرس، سرهنگ ابراهیمی، با اشاره به پیگیریهای انجامشده و تصمیمات جدید اظهار کرد: «بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته، مالکان خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو علاوه بر کل محدوده استان آذربایجانغربی، میتوانند در محدوده استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران نیز تردد کنند.»
رئیس پلیس راهور استان همچنین از آغاز فرآیند پلاکگذاری خودروهای وارداتی مدلهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ در منطقه آزاد ماکو خبر داد و این اقدام را گامی مهم در توسعه خدمات خودرویی، رونق اقتصادی منطقه و افزایش رضایتمندی شهروندان عنوان کرد.
سرهنگ ابراهیمی افزود: این تصمیم با هدف افزایش رفاه ساکنان، حمایت از سرمایهگذاری، تسهیل حملونقل و توسعه ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو اتخاذ شده و انتظار میرود آثار مثبتی بر بازار خودرو و فعالیتهای اقتصادی منطقه داشته باشد.
سرویس آذربایجان غربی- رئیس پلیس راهور آذربایجانغربی، از فراهم شدن امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در مسیر سبز خبر داد.
به گزارش کردپرس، سرهنگ ابراهیمی، با اشاره به پیگیریهای انجامشده و تصمیمات جدید اظهار کرد: «بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته، مالکان خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو علاوه بر کل محدوده استان آذربایجانغربی، میتوانند در محدوده استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران نیز تردد کنند.»
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