روند «صلح و جامعه دموکراتیک» در دستور کار نشست کابینه ترکیه

به گزارش کردپرس، کابینه دولت ترکیه امروز به ریاست رجب طیب اردوغان در مجتمع ریاستجمهوری در آنکارا تشکیل جلسه خواهد داد.
این نخستین نشست کابینه پس از برگزاری اجلاس سران ناتو به شمار میرود و انتظار میرود نتایج این اجلاس و تصمیمهای اتخاذشده در آن، محور اصلی گفتوگوهای اعضای کابینه باشد.
بر اساس گزارشها، در این نشست روابط ترکیه و ایالات متحده، آخرین تحولات مربوط به تحریمهای «کاتسا» (CAATSA) و پرونده جنگندههای اف-۳۵، تحولات اخیر ایران و تنگه هرمز و همچنین آخرین وضعیت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از دیگر محورهای مهم این نشست، روند «صلح و جامعه دموکراتیک» است. انتظار میرود اعضای کابینه درباره گامهای پیشرو برای ادامه این روند و اقدامات احتمالی دولت در این زمینه به بحث و تبادل نظر بپردازند.
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