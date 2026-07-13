کردستان ترکیه زیر آتش گرما؛ دیاربکر دارد می سوزد

به گزارش کردپرس، بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی، موج گرمای شدید در مناطق کردنشین ترکیه همچنان ادامه دارد و امروز دمای هوا در برخی شهرها به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید. در حالی که بخش‌هایی از شمال ترکیه شاهد بارش‌های پراکنده هستند، جنوب و جنوب‌شرق این کشور (استان های کردستان ترکیه) روزهای بسیار گرم و طاقت‌فرسایی را پشت سر می‌گذارند.

دمای هوا امروز در دیاربکر به ۴۲ درجه، اورفا به ۴۱ درجه، سیرت به ۴۰ درجه و ماردین به ۳۷ درجه سانتی‌گراد رسید؛ دماهایی که به گفته کارشناسان می‌تواند در ساعات میانی روز، به‌ویژه در مناطق شهری و آسفالتی، احساس گرمای بسیار بیشتری ایجاد کند.

متخصصان هواشناسی هشدار داده‌اند که توده هوای گرم تا روزهای آینده بر منطقه حاکم خواهد ماند و شرایط می‌تواند خطر گرمازدگی، کم‌آبی بدن و وقوع آتش‌سوزی در مراتع و اراضی کشاورزی را افزایش دهد. همچنین پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که امواج گرمایی در ترکیه به دلیل تغییرات اقلیمی، هم از نظر شدت و هم از نظر مدت‌زمان، روندی افزایشی پیدا کرده‌اند.

گرمای استخوان‌سوز، زندگی روزمره مردم در شهرهای کردستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از شهروندان که در طول روز ناچارند در خانه‌ها بمانند، با نزدیک شدن غروب و شب برای فرار از هوای خفه‌کننده به پارک‌ها، فضاهای سبز و چمن‌زارها پناه می‌برند و تا ساعت‌ها در فضای باز می‌مانند. در مناطق روستایی و حاشیه شهرها نیز مردم برای خنک شدن راهی رودخانه‌ها، نهرها، دریاچه‌ها و آب‌بندان‌ها می‌شوند و هر جا آبی پیدا کنند، خود را به آن می‌رسانند تا اندکی از شدت گرمای طاقت‌فرسا بکاهند.