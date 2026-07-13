کاهش ۳۲ درصدی سرقت و تصادفات در کردستان/سامانه سجام بستری امن برای گزارش محرمانه جرائم است

به گزارش کرد پرس، بهادر اسدی در نشست با اصحاب رسانه در سنندج، گفت: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند مشارکت همه دستگاه های اجرایی، رسانه ها و شهروندان است و اقدامات انجام شده در این حوزه نتایج قابل قبولی به همراه داشته است.

وی با اشاره به آمار جرایم پرتکرار استان، افزود: در سه ماهه نخست سال جاری، سرقت ۳۳ درصد، ضرب و جرح عمدی ۱۱ درصد، کلاهبرداری ۱۵ درصد، رانندگی بدون پروانه ۲۸ درصد، تحصیل مال از طریق نامشروع ۲۲ درصد و تخریب سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان اظهار کرد: در مقابل، جرایمی مانند توهین، افترا و تهدید افزایش اندکی داشته که برای کنترل آنها برنامه های آموزشی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

اسدی با اشاره به اجرای برنامه جامع پیشگیری از خشونت در استان، ادامه داد: با همکاری دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مسئول، میزان جرایم خشونت بار در سال گذشته سه درصد کاهش یافت و این برنامه امسال نیز با تقسیم کار میان دستگاه ها و ابلاغ مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم ادامه دارد.

وی از کاهش ۳۲ درصدی ورودی پرونده های سرقت به دستگاه قضایی خبر داد و یادآور شد: اجرای طرح شناسایی و کاهش محلات آلوده به جرم، گشت های مشترک با دستگاه های مسئول، ارتقای نظارت میدانی و اقدامات آموزشی از عوامل مؤثر در کاهش این جرم بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان همچنین به فعالیت مراکز مهر خانواده اشاره کرد و بیان کرد: سال گذشته یک هزار و ۸۳۳ مورد ملاقات فرزندان با والدین پس از طلاق در این مراکز انجام شد که ۳۸ مورد آن به سازش و بازگشت زوجین به زندگی مشترک منجر شد؛ در سه ماهه نخست امسال نیز ۳۴۹ مورد ملاقات ثبت شده که چهار مورد آن با سازش همراه بوده است.

اسدی اجرای طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) را از دیگر برنامه های پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۴۹ دانش آموز در معرض آسیب های اجتماعی شناسایی و برای دریافت خدمات حمایتی به دستگاه های ذی ربط معرفی شدند.

وی با اشاره به فعالیت دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده، اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال ۲۸۵ اقدام حمایتی شامل مشاوره های حقوقی و روان شناختی و معرفی افراد نیازمند به دستگاه های حمایتی در این دفاتر انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان از رتبه دوم کشور استان کردستان در اثربخشی گزارش های ثبت شده در سامانه سجام خبر داد و افزود: تاکنون سه هزار و ۵۹۸ دیده بان پیشگیری در این سامانه ثبت نام کرده اند و در سه ماهه نخست امسال نیز ۹۸ گزارش مردمی در سامانه ثبت شده که پس از بررسی، برای پیگیری به دستگاه های مسئول ارجاع شده است.

اسدی با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات گزارش دهندگان، ادامه داد: شهروندان می توانند جرایم، تخلفات و آسیب های اجتماعی را بدون افشای هویت خود از طریق سامانه سجام گزارش کنند تا در سریع ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین از تشکیل دفتر استانی حمایت از اطفال و نوجوانان در دادگستری استان خبر داد و یادآور شد: این دفتر با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب دیده و پیگیری مسائل مرتبط با حقوق آنان فعالیت خود را آغاز کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، نقش رسانه ها را در پیشگیری از وقوع جرم مهم ارزیابی کرد و از خبرنگاران خواست با مطالبه گری مستند و انعکاس مسائل و آسیب های اجتماعی، دستگاه قضایی را در شناسایی و رفع مشکلات استان یاری کنند.

اسدی درباره برخی مطالبات مردمی از جمله ساماندهی سگ های بلاصاحب، ساخت وسازهای غیرمجاز، سد معبر و ترک فعل مدیران نیز، بیان کرد: دادگستری استان گزارش های مستند مردمی را با جدیت پیگیری می کند و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.