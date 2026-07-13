نان برنجی؛ روایت عطر، هنر و اصالت در کرمانشاه/ عکاس: عرفان کرمی

۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳
کد مطلب 2797242
سرویس عکس - نان برنجی تنها یک شیرینی نیست؛ بخشی از هویت فرهنگی و حافظه جمعی مردم کرمانشاه است. از الک شدن آرد برنج و ورز دادن خمیر تا نقش بستن مهرهای سنتی و پیچیدن عطر هل و گلاب در فضای کارگاهها، هر مرحله از تولید این سوغات نامآشنا، روایتگر سالها تجربه، هنر و اصالت است. شیرینیهایی که پس از پخت، راهی ویترین مغازهها میشوند و با استقبال مردم و مسافران، جای خود را بر سفرهها و در میان سوغات این شهر باز میکنند؛ طعمی آشنا که سالهاست با نام کرمانشاه گره خورده است.
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