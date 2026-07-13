بازسازی ۳۵۴۹ واحد آسیب دیده از جنگ در سنندج آغاز شد

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج، گفت: تأمین مسکن اقشار کم برخوردار از مهم ترین مأموریت های بنیاد مسکن است و این نهاد طی سال های گذشته در اجرای طرح های هادی روستایی، مقاوم سازی واحدهای مسکونی، احداث مسکن محرومان و بازسازی واحدهای آسیب دیده عملکرد مطلوبی داشته است.

وی با اشاره به خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، افزود: در شهرستان سنندج سه هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی دچار آسیب شده اند که بیشترین میزان خسارت در سطح استان مربوط به این شهرستان است.

فرماندار سنندج اظهار کرد: روند بازسازی این واحدها بر روی ریل اجرا قرار گرفته، پرونده خسارت دیدگان تشکیل شده و عملیات بازسازی با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط در حال انجام است.

سجادی احداث مسکن محرومان را از اولویت های اصلی بنیاد مسکن برشمرد و ادامه داد: خدمت رسانی به اقشار کم برخوردار و تأمین سرپناه مناسب برای آنان باید همواره در صدر برنامه های این نهاد قرار داشته باشد.

وی همچنین از همکاری بنیاد مسکن در اجرای طرح های عمرانی روستاهای شهرستان قدردانی کرد و یادآور شد: این نهاد در اجرای پروژه هایی از جمله احداث زمین های ورزشی روستایی، از طریق تملک، الحاق و تأمین زمین، همکاری مؤثری با دستگاه های اجرایی داشته است.

فرماندار سنندج با اشاره به ویژگی های خاص روستاهای این شهرستان، بیان کرد: بسیاری از روستاهای اطراف سنندج به دلیل نزدیکی به مرکز استان و افزایش جمعیت، به کانون های مهم جمعیتی تبدیل شده اند و این موضوع ضرورت برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت ها، ارتقای خدمات و مدیریت این مناطق را دوچندان کرده است.

سجادی بخشی از مشکلات موجود را ناشی از توسعه نامتوازن و انباشت مسائل گذشته دانست و گفت: رفع معضلاتی همچون حاشیه نشینی نیازمند برنامه ریزی اصولی، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و اتخاذ رویکردی توسعه محور است.

وی ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت مدیریت جدید بنیاد مسکن شهرستان، تعامل و همکاری این مجموعه با فرمانداری و سایر دستگاه های اجرایی تداوم یافته و روند خدمت رسانی به مردم با سرعت بیشتری دنبال شود.