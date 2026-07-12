به گزارش کردپرس، آری هرسین، مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان در سلیمانیه، تأکید کرد که حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان دو محور اصلی اداره اقلیم هستند و همکاری و ارتباط مستقیم میان دو حزب نزدیک به ۴۰ سال ادامه داشته است.

به نوشته چەمک نیوز، آری هرسین در یک نشست خبری با اشاره به روابط تاریخی و راهبردی میان دو حزب گفت، روابط میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی، اساسی و مهم است و برای مدیریت مرحله کنونی اقلیم کردستان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود که حزب دمکرات نزدیک به ۴۰ سال است به صورت رسمی و مستقیم با اتحادیه میهنی کردستان تعامل دارد و این حزب یکی از ارکان اصلی فرایند سیاسی و حکمرانی در اقلیم به شمار می‌رود.

او همچنین تصریح کرد: «ما و اتحادیه میهنی، با توجه به جایگاه و توان سیاسی‌مان، در یک مسیر حرکت می‌کنیم و در اداره امور اقلیم به یکدیگر گره خورده‌ایم.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که ناظران سیاسی بر ضرورت هماهنگی و تفاهم میان اربیل و سلیمانیه برای عبور از چالش‌های سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان تأکید دارند.