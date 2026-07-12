وضعیت بیماری دیابت در شهرستان سقز؛ شناسایی ۷۷۲۰ بیمار دیابتی و ارائه خدمات جامع مراقبتی

به گزارش کرد پرس؛ خالد فتاحی با اشاره به اجرای برنامههای مراقبت و کنترل بیماریهای غیرواگیر در سطح شهرستان، گفت: دیابت یکی از مهمترین بیماریهای مزمن و از چالشهای اصلی نظام سلامت به شمار میرود که در صورت عدم تشخیص و کنترل بهموقع، میتواند منجر به بروز عوارض جدی در قلب، کلیه، چشم و سایر ارگانهای حیاتی بدن شود.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار ثبتشده در مرکز بهداشت سقز، تاکنون ۷ هزار و ۷۲۰ بیمار دیابتی توسط نیروهای بهداشتی در سطح شهرها و روستاهای شهرستان شناسایی شدهاند که از این تعداد ۵ هزار و ۲۷۲ نفر زن و ۲ هزار و ۴۴۸ نفر مرد هستند.
رئیس مرکز بهداشت سقز با بیان اینکه میزان شیوع دیابت در جمعیت بالای ۳۰ سال شهرستان ۵.۱ درصد است، گفت: این شاخص در مقایسه با میانگین استانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما همچنان شناسایی افراد مبتلا و افراد در معرض خطر، بهویژه در مناطق شهری، از اولویتهای اصلی برنامههای سلامت مرکز بهداشت محسوب میشود.
فتاحی در تشریح وضعیت شیوع دیابت در مناطق مختلف شهرستان اظهار کرد: میزان شیوع دیابت در جمعیت روستایی بالای ۳۰ سال ۵.۳ درصد و در جمعیت شهری ۵.۱ درصد است. بررسی شاخصها نشان میدهد که میزان شناسایی بیماران دیابتی در جمعیت شهری هنوز با شاخص مورد انتظار فاصله دارد و به همین دلیل برنامههای بیماریابی فعال و غربالگری با جدیت بیشتری در حال اجراست.
وی با اشاره به خدمات گسترده ارائهشده به بیماران دیابتی، گفت: تمامی بیماران شناساییشده از خدمات مراقبتی و درمانی مستمر بهرهمند میشوند. این خدمات شامل مراقبت و آموزش توسط بهورزان و کارشناسان سلامت، ویزیت و پیگیری پزشکی منظم، انجام آزمایشهای دورهای، ارجاع به سطوح تخصصی در صورت نیاز و دریافت خدمات تخصصی دیابت است.
رئیس مرکز بهداشت سقز همچنین از فعالیت کلینیک تخصصی دیابت در شهرستان خبر داد و افزود: این مرکز با حضور متخصصان مربوطه، خدمات تخصصی مورد نیاز بیماران دیابتی را ارائه میدهد و نقش مهمی در کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض ناشی از آن ایفا میکند.
فتاحی با تأکید بر نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری و کنترل دیابت بیان کرد: رعایت تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، کنترل وزن، اندازهگیری دورهای قند خون، پرهیز از مصرف دخانیات و پیگیری مستمر درمان، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا و کاهش عوارض بیماری دیابت است.
وی در پایان از شهروندان خواست با مراجعه منظم به مراکز و پایگاههای سلامت، از خدمات غربالگری و مراقبتی بهرهمند شوند و گفت: مرکز بهداشت شهرستان سقز با بهرهگیری از توان کارشناسان بهداشتی، در کنار مردم برای ارتقای سلامت جامعه و کنترل بیماریهای غیرواگیر بهویژه دیابت تلاش میکند.
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