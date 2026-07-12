٩٠ ارومیه؛ از پروژه ۴۰۰ روزه تا سقوط

در این دیدار، تیم میزبان بازی را با نتیجه ٥ بر صفر به سایپا واگذار کرد و با این نتیجه تیم ۹۰ ارومیه با ۲۴ امتیاز از ۳۳ دیدار خود، در رده هفدهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور باقی ماند و با توجه به یک بازی باقی مانده و اختلاف هفت امتیازی با منطقه امن، سقوط نود به لیگ دسته دوم قطعی شد.

جالبتر آنکه این تیم در ابتدای فصل پروژه ۴۰۰ روز تا لیگ برتر رو استارت زده بودند اما با کسب نتایج ضعیف در این فصل و شکست های پی در پی سقوط به لیگ پایین تر را قبول کرد و در هفته پایانی میهمان مس کرمان خواهد بود که دیداری تشریفاتی به شمار می رود.