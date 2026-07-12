آسیب استخدامی های سفارشی در قروه قابل جبران نیست

به گزارش کرد پرس، مدتی است در فضای حقیقی و مجازی شهرستان قروه صحبت از یکسری استخدامی ها با رنگ و بوی سفارش در نهادهای دولتی و خصوصی می شود؛ از راه و شهرسازی گرفته تا جهاد کشاورزی و …، استخدامی هایی که گفته می شود از جانب اشخاصی خاص صورت گرفته و بیشتر کسانی که سرکار رفته اند از نزدیکان و حامیان این اشخاص هستند.

در همین زمینه فرماندار شهرستان قروه به صراحت مخالفت خود را با چنین استخدامی هایی ابراز کرد و تأکید داشت که سیاست های سفارشی به جز آسیب چیز دیگری در پی ندارد و قابل جبران نیست. «مرتضی جوانمردی» در مصاحبه با خبرنگار کرد پرس با بیان اینکه مسئولان شهرستان هیچ دخالتی در استخدامی های سفارشی ندارند، بار مسئولیت چنین اقدامی را متوجه متولیان استانی کرد.

او می گوید: «ما در شهرستان در سطح اجرا و اقدام قرار داریم و سیاست گذاری بر عهده شهرستان نیست و این مورد در استان و حتی فراتر از استان صورت می گیرد. در کل استخدامی در اختیارات شهرستان نیست مگر به موجب قانونی که ابلاغ شود. اما در کل در بحث جذب نیرو با هر عنوانی دستگاه های دولتی مجاز نیستند و اگر لابی گری هم شده در سطح استان بوده و هیچ موردی در این رابطه متوجه شهرستان نیست و اگر مسئله ای هست باید متولیان استان پاسخ گو باشند».

فرماندار قروه رویکرد سفارش و پارتی بازی را اشتباه و آسیب زا دانست و اینگونه گفت: «شخصاً چنین رویکردی را قبول نداشته و برایم قابل دفاع نیست و معتقدم نباید چنین کارهایی صورت گیرد و هرکسی در این زمینه دخیل بوده باید پاسخ گو باشد. ما برای جذب نیرو فرآیند قانونی مشخصی داریم و خارج از آن غیرقانونی است و تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان باید تابع قانون استخدامی باشند. تأکید من بر این است که جذب و تعدیل نیرو نباید با سفارش و لابی گری باشد».

این گفته جوانمردی مبنی بر دخالت نداشتن مسئولان شهرستان را، رؤسای تعدادی از ادارات شهرستان تأیید می کنند و هر نوع استخدامی را از سمت متولیان استانی دانسته و تأکید کردند که پاسخ گوی چنین مواردی با شهرستان نیست.