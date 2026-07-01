به گزارش کردپرس، وقوع آتشسوزی در مزارع و اراضی پوشیده از کاه و علف خشک در دو شهرستان قزلتپه و میدیات استان ماردین، نیروهای آتشنشانی را به محل حادثه کشاند.
آتشسوزی در محلههای شنیورت و بویوکآیریق شهرستان قزلتپه، مزارع کاه و علف خشک را دربر گرفت. همچنین در محله کایالیپینار شهرستان میدیات نیز به دلایلی که هنوز مشخص نشده، علفهای خشک دچار حریق شدند.
پس از اطلاع شهروندان، تیمهای آتشنشانی به محل اعزام شدند و با اجرای عملیات اطفای حریق، آتش را مهار کردند.
تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارتهای احتمالی ناشی از این آتشسوزیها منتشر نشده است.
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