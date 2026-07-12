KCK درگذشت بهار بیلگه، از مادران صلح، را تسلیت گفت

به گزارش کردپرس، اتحادیه جوامع کردستان (KCK) با گرامیداشت یاد بهار بیلگه، از مادران صلح، اعلام کرد: «مادرمان بهار را با احترام، قدردانی و عشق به یاد میآوریم. ما بهعنوان فرزندان چنین مادری، بار دیگر عهد میبندیم که با مقاومت و اراده، آرزوهای او را محقق کنیم.»
بهار بیلگه که خود را با عبارت «من مادر رهبر و کردستان هستم» معرفی میکرد، روز ۱۰ جولای درگذشت. پیشتر همسر، دو پسر و دو نوه او در جریان مبارزه آزادیخواهانه کردستان جان خود را از دست داده بودند.
ریاست شورای اجرایی KCK به مناسبت درگذشت بهار بیلگه پیامی منتشر کرد و گفت او با وجود کهولت سن، مبارزه خود را ادامه داد و حتی لحظهای در پیمودن راهی که آن را آرمان برحق مردمش میدانست، تردید نکرد.
در این پیام آمده است: «مادر بهار بهخوبی میدانست که به مردمی تعلق دارد که موجودیتشان انکار شده و برای بازیابی هویت خود، راهی جز مبارزه ندارند. او تمام لحظات زندگیاش را بر همین اساس گذراند و از پرداخت هیچ بهایی در این مسیر عقبنشینی نکرد.»
KCK با اشاره به جانباختن همسر بهار بیلگه در سال ۱۹۹۴ افزود که این رویداد نیز باعث نشد او از مسیر خود عقبنشینی کند. او بهعنوان زنی وفادار به سرزمین، فرهنگ و زبان خود، این شیوه زندگی را به دو پسر و سپس دو نوهاش منتقل کرد و جانباختن آنان را نیز در مسیر آرمانی که به آن باور داشت، به چشم دید.
در ادامه پیام آمده است که بهار بیلگه به دلیل دلبستگی به آرمان آزادی، در طول زندگی خود بارها با فشار، شکنجه و ظلم روبهرو شد، اما در برابر همه این دشواریها، مسئولیتهای خود را بهعنوان مادری از کردستان انجام داد و با وجود سن بالا، همواره در عرصه مبارزه حضور داشت.
به گفته KCK، بهار بیلگه از خیزشهای مردمی تا مراحل مختلف مبارزه آزادیخواهانه، نقشی فعال ایفا کرد و در سالهای اخیر نیز با تلاش فراوان در ابتکار مادران صلح حضور داشت. او بدون بهانهجویی تا واپسین نفسهای خود در صف نخست این فعالیتها باقی ماند.
در پیام KCK آمده است: «مادر بهار، مادر همه فرزندان کردستان و مبارزان آزادی بود. او خود را با مبارزه آزادی درآمیخت و به نمادی از این مبارزه تبدیل شد.»
KCK در بخش دیگری از پیام خود اعلام کرد: «مادر بهار به صدای خیزش همه زنانی تبدیل شد که رنج کشیدند و صدایشان در ژرفای تاریخ محبوس ماند. او ثابت کرد که زنان تنها از راه مبارزه میتوانند خود را بسازند.»
در ادامه این پیام آمده است که تمام زندگی بهار بیلگه در مبارزه سپری شد و او بدون تردید به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» پیوست. به گفته KCK، او با وفاداری خود به رهبری و جانباختگان، برای ماندگار شدن صلح دموکراتیک و حفاظت از موجودیت و دستاوردهای کردها، فعالیتی مستمر داشت.
KCK افزود: «مادر بهار بدون توجه به بیماریها و بدن خستهاش، تا آخرین نفس به مبارزه ادامه داد و در این مسیر جان خود را از دست داد.»
در پایان پیام آمده است: «افتخار میکنیم که فرزندان چنین مادری هستیم. در درجه نخست به خانواده میهندوست و ارزشمند او، همراهانش در مادران صلح، مردممان و همه زنان تسلیت میگوییم. مادرمان بهار را با احترام، قدردانی و عشق به یاد میآوریم و بار دیگر عهد میبندیم که با مقاومت و اراده، آرزوهای او را محقق کنیم.»
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