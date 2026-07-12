اینفوگرافیک توزیع نیروهای امنیتی و نظامی در اربیل و سلیمانیه

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت دارایی اقلیم کردستان، از مجموع ۴۱۳ هزار و ۷۲۱ نیروی امنیتی و نظامی در استان‌های اربیل و سلیمانیه، ۲۸۴ هزار و ۱۲ نفر (۶۹ درصد) در استان اربیل و ۱۲۹ هزار و ۷۰۹ نفر (۳۱ درصد) در استان سلیمانیه مشغول خدمت هستند.