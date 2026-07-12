اینفوگرافیک توزیع نیروهای امنیتی و نظامی در اربیل و سلیمانیه

به گزارش کردپرس، بر اساس آمار وزارت دارایی اقلیم کردستان، شمار نیروهای امنیتی و نظامی و مجموع حقوق ماهانه آنان در دو استان اربیل و سلیمانیه به شرح زیر است:
استان اربیل
مجموع نیروهای امنیتی و نظامی: ۲۸۴ هزار و ۱۲ نفر
مجموع حقوق ماهانه: ۲۶۱ میلیارد و ۲۸ میلیون دینار
جزئیات:
پیشمرگه: ۱۰۹ هزار و ۵۸۷ نفر | حقوق ماهانه: ۸۶ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دینار
بازنشستگان پیشمرگه: ۸۹ هزار و ۹۷۵ نفر | حقوق ماهانه: ۵۸ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دینار
نیروهای وزارت داخلی: ۵۷ هزار و ۱۶۳ نفر | حقوق ماهانه: ۶۹ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دینار
نیروهای امنیتی: ۲۷ هزار و ۲۸۷ نفر | حقوق ماهانه: ۴۶ میلیارد و ۲۶۲ میلیون دینار
استان سلیمانیه
مجموع نیروهای امنیتی و نظامی: ۱۲۹ هزار و ۷۰۹ نفر
مجموع حقوق ماهانه: ۱۲۱ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دینار
جزئیات:
پیشمرگه: ۴۲ هزار و ۵۹۵ نفر | حقوق ماهانه: ۳۶ میلیارد و ۶۰۷ میلیون دینار
بازنشستگان پیشمرگه: ۴۹ هزار و ۴۰ نفر | حقوق ماهانه: ۳۷ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دینار
نیروهای وزارت داخلی: ۲۲ هزار و ۴۶۵ نفر | حقوق ماهانه: ۲۶ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دینار
نیروهای امنیتی: ۱۵ هزار و ۶۰۹ نفر | حقوق ماهانه: ۲۰ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دینار
منبع: وزارت دارایی اقلیم کردستان.
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