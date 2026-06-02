حمایت: ترکیه از مذاکرات میان ایران و آمریکا

به گزارش کرد پرس، فیدان به نوشته خبرگزاری «آناتولی» وزیر خارجه ترکیه هشدار داد که حملات اسرائیل علیه حزبالله در جنوب لبنان «خطر قابل توجهی» ایجاد میکند که میتواند منجر به تضعیف گفتوگوها شود.
وی همچنین گفت که اخیرا در تماس تلفنی با «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان درباره گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان گفتوگو کرده است.
فیدان در سخنان خود مدعی شد که ایران معتقد است که با آمریکا درباره آتشبس در تمامی جبههها به تفاهم رسیده است و به همین دلیل همچنان در گفتوگوها شرکت میکند.
وی افزود که تهران مداخله، اشغال و عملیات نظامی اخیر اسرائیل را نقض آشکار توافق آتشبس میداند و هشدار داد که چنین تحولاتی میتواند ادامه مذاکرات را «بسیار دشوار» کند.
این دیپلمات ارشد ترکیه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری جنگ ایران گفت امیدوار است چنین سناریویی محقق نشود و به پیامدهای اقتصادی جهانی که در جریان تشدید درگیریها قبلی مشاهده شد ـ بهویژه در حوزه انرژی، امنیت و تورم ـ اشاره کرد.
وی تاکید داشت میانجیها تمام تلاش خود را برای کمک به طرفها جهت دستیابی به یک مصالحه واقعی و توافقی پایدار به کار گرفتهاند و هشدار داد که هرگونه درگیری مجدد میتواند به تلفات انسانی بیشتر، تخریب زیرساختها و خطر گسترش جنگ به دیگر بخشهای منطقه منجر شود.
فیدان عنوان کرد که بحرانهای منطقهای همچنان بر اقتصاد و تجارت ترکیه فشار وارد میکنند و یادآور شد که اقتصاد این کشور بر پایه صادرات، گردشگری و صنعت استوار است، نه ثروت نفتی.
وزیر خارجه ترکیه گفت که جنگ ایران، پس از همهگیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین، بارهای اضافی بر ترکیه بهویژه از طریق افزایش قیمت انرژی تحمیل کرده است.
فیدان گفت اگرچه ترکیه از طریق خطوط لوله از روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران تامین میشود و با مشکل فوری در تامین انرژی مواجه نیست اما افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی همچنان فشارهای تورمی را تشدید میکند.
وی در ادامه تاکید کرد که دیپلماتها برای متوقف کردن جنگها و ایجاد محیطی مناسب برای صلح، ثبات، توسعه و تجارت تلاش میکنند.
فیدان همچنین در پاسخ به پرسشی از سوی شبکه «بلومبرگ» در جریان سفر به سنگاپور مبنی بر اینکه آیا ترامپ در نشست ناتو در پایتخت ترکیه شرکت خواهد کرد یا نه، فیدان گفت: «تا جایی که ما میدانیم، بله، او قصد دارد شرکت کند.»
وی گفت «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه ماه گذشته چندین بار با ترامپ تلفنی گفتوگو کرده و رئیسجمهور آمریکا در هر بار اعلام کرده که در نشست شرکت خواهد کرد.
فیدان با تاکید بر اینکه آمریکا علیرغم اظهارات سیاسی همچنان به این ائتلاف متعهد است، گفت هیچ علائمی وجود ندارد که واشنگتن قصد داشته باشد هشدارهای مربوط به خروج از ناتو را عملی کند.
وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت در جریان نشست غیررسمی وزرای خارجه ناتو در ماه گذشته در سوئد، هیچ نشانهای از سوی «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن در حال بررسی خروج از این ائتلاف است، دریافت نکرده است.
وی اشاره کرد که وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون همچنان همکاری نزدیکی با کشورهای عضو ناتو دارند.
فیدان اظهار کرد: «آمریکا به طور مداوم متحدان را برای افزایش هزینههای دفاعی و پذیرفتن مسئولیت بیشتر در قبال امنیت خود تحت فشار قرار میدهد. اروپاییها این پیام را دریافت کردهاند و از قبل اقداماتی برای افزایش بودجههای دفاعی در چارچوب ناتو انجام دادهاند. زمانی که رهبران گرد هم بیایند، پیشرفتهای حاصلشده را بررسی خواهیم کرد.»
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