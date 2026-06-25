به گزارش کردپرس، با فرا رسیدن فصل مهاجرت، گنبدهای مساجد مناطق عزیزیه و یاقوتیه در استان ارزروم هر سال میزبان لک‌لک‌هایی می‌شوند که برای لانه‌سازی این مکان‌ها را انتخاب می‌کنند.

لانه‌هایی که بر فراز گنبدهای مساجد، به‌ویژه در محله‌های حاشیه‌ای شهر ساخته شده‌اند، به مرور زمان به بخشی از چشم‌انداز دائمی این بناها تبدیل شده‌اند. بر روی برخی از گنبدها نیز چند خانواده لک‌لک در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

لک‌لک‌ها هر سال با آغاز فصل بهار به ارزروم می‌آیند، تابستان را در این شهر سپری می‌کنند و جوجه‌های خود را در همین لانه‌ها پرورش می‌دهند. سپس با آغاز فصل سرما، بار دیگر راهی مسیر مهاجرت می‌شوند.

یاشار چاپچی، معاون مفتی استان ارزروم، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی گفت که مساجد، به عنوان خانه‌های خدا بر روی زمین، در فصل تابستان میزبان خانواده‌های لک‌لک بر بام‌های خود هستند.

او با اشاره به اینکه مساجد نماد وحدت و همبستگی‌اند، گفت: «ارزروم سرزمینی غنی از منابع آبی است و گنبدهای مساجد در مناطق عزیزیه و یاقوتیه به آشیانه لک‌لک‌هایی تبدیل شده‌اند که نویدبخش آمدن بهار هستند. دیدن لک‌لک‌هایی که بر فراز گنبدهای خانه‌های خدا لانه می‌سازند، هم ما و هم شهروندان را خوشحال می‌کند.»

* شماری از تصاویر متعلق به سال گذشته هستند.