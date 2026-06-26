آئین بزرگداشت شهدای کربلا با حضور هزاران تن در قارص برگزار شد + تصاویر

به گزارش کردپرس، همزمان با یکهزار و سیصد و هشتاد و هفتمین سالگرد شهادت امام حسین (ع) و یارانش در واقعه کربلا، مراسم گستردهای برای گرامیداشت این مناسبت در شهر قارص برگزار شد.
در این مراسم، هزاران نفر مقابل مسجد حضرت علی در محله سوک گرد هم آمدند.
عزاداران از خیابان فائق بیگ تا مسجد اهلبیت راهپیمایی کردند. در طول مسیر، نوحهخوانی و مرثیهسرایی انجام شد و بسیاری از شرکتکنندگان در آیینی سنتی سینه زنی و زنجیر زنی کردند.
در این مراسم، فردی نیز با اسب «ذوالجناح» که نماد اسب امام حسین (ع) در واقعه کربلاست، در صف عزاداران حضور یافت و صحنهای نمادین از این واقعه تاریخی را به نمایش گذاشت.
راهپیمایان در ادامه مقابل مسجد ایشیکلی واقع در خیابان جمهوریت توقف کردند و پس از قرائت دعا برای شهدای کربلا، مراسم راهپیمایی را ادامه دادند.
گفتنی است، استان قارص یکی از استان های شیعه نشین ترکیه است.
منبع: بخش کردی آناتولی
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