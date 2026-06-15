طرح نظارتی ویژه محرم در کردستان آغاز شد

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه ماه های محرم و صفر در سراسر استان خبر داد و اعلام کرد این طرح از ۲۵ خرداد تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ با هدف تشدید نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای برخی کالاها و خدمات در ایام محرم و صفر، اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه ماه محرم با همکاری دستگاه های نظارتی و اجرایی در سراسر استان به اجرا درآمده و تا پایان دوره تعیین شده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: در قالب این طرح، نحوه عرضه و قیمت گذاری کالاهای اساسی، مواد غذایی، اقلام نذری، کالاهای پرمصرف، خدمات حمل ونقل و عملکرد واحدهای صنفی و خدماتی به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می گیرد.

رحیمیان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان، ادامه داد: با هرگونه تخلف از جمله گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و سایر تخلفات صنفی و اقتصادی، برخورد قاطع و بازدارنده مطابق قانون انجام خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی t۱۳۵.ir و یا تلفن گویای ۱۳۵ گزارش کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان یادآور شد: گزارش های مردمی در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و برای رسیدگی به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

طرح نظارتی ویژه ماه محرم از ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در سراسر استان ادامه خواهد داشت.