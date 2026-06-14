به گزارش کردپرس، سرکنسولگری سوریه در غازی‌آنتپ که از سال ۲۰۱۱ و همزمان با آغاز جنگ داخلی سوریه تعطیل شده بود، پس از ۱۵ سال با حضور مقامات ارشد ترکیه و سوریه بازگشایی شد.

بنا بر گزارش بخش کردی آناتولی، علی اوزل، معاون وزیر امور خارجه ترکیه، در مراسم افتتاح سرکنسولگری سوریه در غازی‌آنتپ با اشاره به جایگاه ویژه این شهر در تاریخ ملت ترکیه و مبارزات استقلال‌طلبانه این کشور گفت: «غازی‌آنتپ، این شهر ارزشمند، با برخورداری از ظرفیت‌ها و داشته‌های فراوان، امروز به یکی از مراکزی تبدیل شده است که برادری میان ترکیه و سوریه در آن بیش از هر جای دیگری احساس می‌شود.»

او با بیان اینکه پس از تشکیل دولت جدید سوریه به ریاست احمد الشرع، روابط غازی‌آنتپ با شهرهای سوریه با سرعت بیشتری گسترش یافته است، اظهار داشت که افتتاح دوباره سرکنسولگری سوریه به این روابط معنا و عمق بیشتری خواهد بخشید.

اوزل افزود: «سرکنسولگری سوریه در غازی‌آنتپ که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ فعال بود، به دلیل جنگ داخلی سوریه تعطیل شد. اکنون بسیار خرسندیم که این نمایندگی دیپلماتیک پس از ۱۵ سال، با حضور مستقیم اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، بار دیگر افتتاح شده است.»

در ادامه مراسم، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، نیز با ابراز خرسندی از حضور در غازی‌آنتپ گفت: «افتتاح این سرکنسولگری، در کنار روند بازسازی و احیای کشوری که بار دیگر با عزت و سربلندی بر پای خود ایستاده است، نشان‌دهنده نقش اساسی نهادهای دولتی در حمایت از شهروندان و ارائه خدمات به آنان است. این تحول همچنین پلی مستحکم برای تقویت هرچه بیشتر روابط همسایگی و همکاری میان ملت‌های سوریه و ترکیه خواهد بود.»

در این مراسم، کمال چبر استاندار غازی‌آنتپ، فاطما شاهین شهردار کلان‌شهر غازی‌آنتپ، نوه ییلماز سفیر ترکیه در دمشق، علی جمال‌الدین مصطفی سرکنسول سوریه در غازی‌آنتپ و جمعی از مهمانان و مسئولان محلی حضور داشتند.