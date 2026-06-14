کشته و زخمی شدن دو تن در یک حادثه تیراندازی در ریحای کردستان ترکیه

به گزارش کردپرس، در پی وقوع یک حادثه تیراندازی در یکی از محله‌های شهرستان سوروچ در استان ریحا (اورفا)، یک جوان جان خود را از دست داد و پدرش نیز به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد. پلیس تحقیقات خود را برای روشن شدن ابعاد این حادثه آغاز کرده است.

صدای شلیک گلوله از یک واحد مسکونی در آپارتمانی واقع در خیابان اوچار، در محله عبدالعاغا شهرستان سوروچ استان شانلی‌اورفا، موجب شد نیروهای پلیس و امداد پزشکی به محل اعزام شوند.

تیم‌های امدادی پس از ورود به منزل و انجام بررسی‌های اولیه، مرگ «ای.ش» را تأیید کردند. همچنین مشخص شد «م.ش»، پدر این جوان، بر اثر اصابت گلوله زخمی شده است. وی پس از دریافت کمک‌های اولیه با آمبولانس به بیمارستان دولتی سوروچ منتقل شد.

نیروهای پلیس با حضور در محل حادثه تحقیقات میدانی خود را آغاز کرده‌اند و تلاش‌ها برای مشخص شدن چگونگی وقوع این حادثه ادامه دارد.