عملیات اجرایی بزرگراه قزانچی _ روانسر با شتاب مناسبی در حال انجام است 

به گزارش کردپرس؛ رستگار یوسفی در حاشیه برنامه بازدید از روند اجرایی پروژه بزرگراهی احداث باند دوم محور قزانچی _ روانسر که با حضور معاون عمرانی استاندار و فرماندار روانسر انجام شد؛ عنوان کرد: مسیر قزانچی _ پاوه یکی از کریدورهای گردشگری بسیار پر تردد استان است که بر اساس آمار راهداری در سالیان گذشته جزو یکی از مسیرهای پر ترافیک و حادثه خیز بوده و متاسفانه تصادفات بسیاری در این محور رخ می‌دهد.

وی گفت: عملیات اجرایی قطعه قزانچی _ روانسر به طول ۴۶ کیلومتر و با اعتبار ۱۸۲۵ میلیارد تومان پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های گسترده در سطح مجلس، کمیسیون تلفیق، وزارتخانه و ... سال گذشته با حضور مهندس بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل آغاز شد و خوشبختانه پس از مدتی وقفه، این پروژه مهم و کلیدی دوباره به شکل مناسبی فعال شده است‌.

نماینده اورامانات گفت: امسال از محل اعتبارات در اختیار مبلغ ۷۰ میلیارد تومان و در قانون بودجه نیز از ردیف بزرگراه کربلا اعتبار مناسبی به این پروژه اختصاص داده شده است. همچنین از دیگر منابع ملی و استانی هم اعتبارات مناسبی برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: روند تجهیز کارگاه توسط پیمانکار پروژه به شکل مناسبی انجام شده است و امیدواریم با تخصیص این اعتبارات، در ادامه روند اجرایی پروژه با همین شتاب مناسب تداوم یابد.

یوسفی اظهار کرد: اخیرا نیز همراه با استاندار محترم بازدیدی از قطعه روانسر _ بیاشوش و کنار گذر پاوه داشتیم که بخشی از همین مسیر پروژه بزرگراهی قزانچی _ نوسود محسوب می شود و با پیگیری‌های صورت گرفته قرار است یک پیمانکار مجزا برای آن قطعه انتخاب شود.

وی ایجاد راه دسترسی مناسب را یکی از مهمترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تجاری و گردشگری اورامانات برشمرد و گفت: اجرای این کریدور بزرگراهی علاوه بر کمک به ترازیت آسان کالا به ایمنی بیشتر سفرها و رونق گردشگری منطقه نیز کمک می‌کند.