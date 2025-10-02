آغاز عملیات اجرایی باند دوم قزانچی _ روانسر با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ عملیات اجرایی باند دوم مسیر قزانچی _ روانسر روز پنجشنبه با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، استاندار کرمانشاه و نماینده اورامانات آغاز شد.

این پروژه با اعتبار ۱۸۲۵ میلیارد تومان توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرا می شود.

چهار بانده شدن این مسیر در کاهش حوادث جاده ای و تردد ایمن تر و توسعه اقتصادی و مبادلات مرزی اثرگذار است.

همزمان بخشی از باند دوم محور روانسر ـ‌ سه‌راهی بیاشوش به طول ۵ کیلومتر به بهره برداری رسید.