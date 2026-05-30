پیشرفت پروژه کنارگذر پاوه راضی کننده نیست

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی، در بازدید از پروژه کنارگذر ۱۶ کیلومتری پاوه، از برنامه‌ریزی و قول وزارت راه برای تسریع اجرای این طرح با واگذاری همزمان به دو پیمانکار خبر داد و گفت: از روند کنونی پروژه راضی نیستم که باید با سرعت بیشتر جبران شود. این مسیر صعب‌العبور با دو تونل و پل بزرگ، پس از اتمام، ترافیک درونشهری پاوه را حذف و دسترسی به مرز شوشمی را تسهیل می‌کند که سبب رضایتمندی مردم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ترافیک عبوری از درون شهر پاوه یکی از مطالبات اولویتدار شهروندان است، تصریح کرد: بر اساس ارزیابی های انجام شده، احداث این کنارگذر به تصویب رسیده تا مسیر تردد کامیونها و بخشی از خودروها از داخل شهر حذف و آسایش و ایمنی برای مردم تأمین شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هم‌اکنون عملیات اجرایی بخش اول این پروژه به طول پنج کیلومتر آغاز شده، اما روند پیشرفت آن مورد قبول نیست، افزود: در نشستی که با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور داشتم، مقرر شد این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شده و حداقل از دو جبهه کاری توسط دو پیمانکار مستقل اجرا شود تا زمان بهره‌برداری کاهش یابد.

حبیبی با اشاره به دشواریهای فنی مسیر گفت: این کنارگذر در منطقه‌ای صعب‌العبور قرار دارد؛ گاهی ۴۰ تا ۵۰ متر ترانشه برداری از نوع سخت و سنگین انجام میشود. همچنین این پروژه شامل دو دستگاه تونل به طول مجموعاً یک هزار و ۵۰۰ متر و یک پل دره بسیار بزرگ است که حجم کار را افزایش داده است.

وی اهمیت این پروژه را فراتر از کاهش ترافیک درونشهری پاوه دانست و اظهار کرد: در انتهای این مسیر، مرز شوشمی قرار دارد و با احداث این کنارگذر، تردد انبوه کامیونها از بافت شهر حذف خواهد شد. رضایتمندی مردم، تسهیل تردد خودروها و کامیونها و دسترسی سریعتر به مرز شوشمی از جمله دستاوردهای تکمیل این طرح خواهد بود.

استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد:با اضافه شدن پیمانکار دوم در کنار پیمانکار فعلی، روند اجرایی سرعت قابل‌توجهی گرفته و این پروژه کلیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری می‌رسد.

این پروژه مهم که از سه راهی باینگان آغاز و تا پایان روستای نوریاب ادامه دارد، از پروژه‌های ملی و تکالیف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور است و هدف آن برچیدن ترافیک نفس‌گیر خیابان‌های پاوه است.

این طرح گره گشا یکی از مطالبات استان از وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت است که با وجود حمایت های ویژه استان، تاکنون مطابق انتظار استاندار کرمانشاه و مردم شهرستان پاوه پیش نرفته است. در راستای تسریع در اجرای این پروژه، مهندس بازوند مدیرعامل شرکت ساخت به تازگی از این پروژه بازدید کرده سپس استاندار کرمانشاه با حضور در پایتخت، پیگیر سرعت دادن به پروژه شده که یکی از توافقات صورت گرفته، اضافه کردن یک پیمانکار فعال و جدید است.

در صورت تکمیل این پروژه، ترافیک سنگین شهر پاوه برطرف خواهد شد و مسیر تردد کامیونها و خودروهای سنگین از داخل شهر خارج خواهد شد.