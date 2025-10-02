روانسر دروازه دسترسی به دو مرز مهم مبادلاتی غرب کشور است

به گزارش کردپرس؛ رستگار یوسفی در آیین آغاز عملیات اجرایی باند دوم جاده قزانچی _ روانسر که با حضور مهندس بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور برگزار شد؛ عنوان کرد: محور قرانچی _ نوسود نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات و رونق خدمات و گردشگری در منطقه دارد.

وی گفت: روانسر دروازه دسترسی به شوشمی و شیخ صله به عنوان دو مرز مهم مبادلاتی و گردشگری در غرب کشور است و این نشان دهنده اهمیت این محور است‌.

نماینده اورامانات به آمار بالای فوتی‌ها در این مسیر قزانچی _ روانسر اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۲ نفر در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند و برخی از این تصادفات منجر به فوت به صورت خانوادگی بوده که بسیار دردناک است و با توجه به این شرایط ناگوار، دوبانده شدن این مسیر یکی از مطالبات بسیار مهم مردم است.

وی با تقدیر از نگاه ویژه مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی به توسعه راه‌های اورامانات، عنوان کرد: مهندس بازوند چه در زمان استانداری کرمانشاه و چه در زمان حضور در جایگاه معاونت وزارت راه و شهرسازی، یک مدیر میدانی و عملیاتی بسیار موفق و بی نظیر بوده اند و با نگاهی ویژه، توسعه راه ها در اورامانات را پیگیری می‌کنند.

یوسفی تاکید کرد: خوشبختانه با نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی تمامی ۴۶ کیلومتر این مسیر به مناقصه گذاشته شد و یک پیمانکار توانمند برای آن انتخاب شد که قرار است طی ۳۶ ماهه تکمیل شود.

وی خاطرنشان کرد: مطالبه مردم این است که در سال اول حداقل ۱۰ کیلومتر از این مسیر به بهره برداری برسد.

نماینده اورامانات به پیگیری های صورت گرفته در زمینه توسعه راه‌های منطقه اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های بسیار خوبی در زمینه دریافت مجوزهای ماده ۲۳ و ماده ۵۶ انجام شد که نمود آن را می توان در اتمام تونل سیاه طاهر مشاهده کرد و سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق ماده ۵۶ اخذ شد.

وی گفت: دریافت مجوز ماده ۲۳ برای محور کوزران _ جوانرود درحال نهایی شدن است و طرح مطالعاتی ارتقای مسیر تازه آباد _ سرپل ذهاب به راه اصلی در حال پیگیری است. مسیر جوانرود _ شیخ صله هم ردیف جداگانه دارد و در حال انجام است.

یوسفی عنوان کرد: پیگیری‌های بسیاری هم از طریق سازمان برنامه و وزارت نیرو برای تفکیک محور قرانچی _ شوشمی از بزرگراه کربلا و ایجاد یک ردیف جداگانه اعتباری انجام داده ایم که یک اتفاق بسیار مهم برای شتاب بخشیدن به اجرای این پروژه بزرگراهی است.