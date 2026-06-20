رستگار یوسفی در گفتگو با خبرنگار کردپرس در ادامه چهار بانده شدن بزرگراه قزانجی _ روانسر را یک رویداد مهم توسعه ای در حوزه زیرساخت های حمل و نقل منطقه اورامانات دانست و گفت: چهاربانده شدن محور قازانچی _ روانسر به دلیل وقوع تصادفات ناگوار جاده‌ای و تلفات بالا، تبدیل یک دغدغه بسیار جدی برای مردم منطقه شده است. خوشبختانه با پیگیری‌های جدی صورت گرفته، کارگاه این پروژه با تامین ماشین آلات راهسازی به شکل مناسبی تجهیز شده و عملیات اجرایی پروژه هم با شتاب خوبی در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس برنامه زمان‌بندی که در بازدید اخیر توسط پیمانکار پروژه ارائه شد، ۱۰ کیلومتر از این مسیر تا مهرماه امسال به صورت چهار بانده توسط پیمانکار تکمیل می شود که یک اتفاق بسیار خوشحال کننده برای مردم منطقه و گردشگران محسوب می‌شود.

رفع نقص خط انتقال سد آزادی به دشت حر پس از ۱۰ سال

نماینده اورامانات در ادامه عملیاتی شدن طرح رفع نقص خط انتقال سد آزادی به دشت حر پس از ۱۰ سال رکود را یکی دیگر از اتفاقات خوب توسعه‌ای در اورامانات توصیف کرد و گفت: تکمیل و بهره برداری از خط انتقال سد آزادی به دشت حر از جمله مطالبات مهم مردم اورامانات است که خوشبختانه این پروژه پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی، در حال به سرانجام رسیدن است.

وی ادامه داد: تاکنون بخشی از لوله های فولادی مورد نیاز برای جایگزینی در این خط انتقال، خریداری و تحویل شده است. در بازدیدی هم که از این پروژه داشتیم خوشبختانه کارگاه فعال و پیمانکار مشغول کار است. بی گمان بهره برداری از این پروژه نقش بسیار مهمی در تأمین آب شرب پایدار شهر تازه‌آباد، توسعه کشاورزی منطقه و رونق اقتصادی شهرستان ثلاث باباجانی ایفا می‌کند و امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده هر چه زودتر شاهد این اتفاق مبارک باشیم.

فراهم کردن زیرساخت های تردد مسافری از مرز شیخ صله

رستگار یوسفی در بخش دیگری از سخنانش به پیگیری‌های انجام گرفته در حوزه برقراری امکان تردد مسافری از مرز شیخ صله اشاره کرد و گفت: در نشست‌های متعددی که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم، خواهان استقرار پایانه‌ها و ارایه خدمات مسافری در مرز شیخ صله شدیم. در این دیدار تاکید شد ما نباید منتظر اقدامات دولت مرکزی عراق شویم و لازم است از قبل زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنیم تا در زمان برقراری تردد مسافری، با مشکل زیرساختی مواجه نشویم.

وی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های که انجام گرفت، وزیر ارتباطات دستور ویژه‌ای برای اتصال شیخ صله به فیبرنوری دادند و این پروژه هم اکنون در دست اجرا است و این خط به ۱۱ کیلومتری بازارچه رسیده است.

نماینده اورامانات یادآور شد: سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در زمینه توسعه فیبرنوری در ثلاث باباجانی هزینه شده که نقش مهمی در شتاب گرفتن روند توسعه در این شهرستان خواهد داشت.

وی در ادامه به پیگیری های صورت گرفته در زمینه توسعه زیرساخت‌های تردد مسافری از مرز شوشمی اشاره کرد و گفت: در راستای تسهیل در روند تردد مسافری از این مرز، پیگیری‌های متعددی را برای استقرار پایانه‌ها و ارایه خدمات انجام داده ایم و شاهد اتفاقات خوبی در این مرز خواهیم بود. همچنین در زمینه ترانزیت داخلی با استفاده از قانون تجارت کولبری و ملوانی به عنوان یک ظرفیت بسیار خوب نیز در حال پیگیری هستیم که این امکان هم رونق اقتصادی منطقه فراهم شود.

تلاش برای گشایش مرزهای دروله و سازان

یوسفی در بخش دیگری از سخنانش گشایش بازارچه‌های دروله و سازان را یکی از مطالبات بسیار جدی مردم منطقه توصیف کرد و گفت: این مطالبه را بارها در نطق‌های پیش از دستور و در صحن مجلس مطرح کرده‌ایم و به صورت جدی در سطح ملی و استانی نیز پیگیر اجرایی شدن آن هستیم.

وی به بازدید میدانی اخیر همراه با استاندار از این دو مرز اشاره کرد و گفت: در این بازدید همراه با استاندار و مدیران دستگاه‌های مرتبط مسیر دسترسی روستای ایمان به سمت پسه خور به صورت پیاده مورد بررسی قرار گرفت‌. با ایجاد ۱۵۰ متر راه دسترسی، این مسیر مهم به جاده دروله در شهرستان جوانرود متصل می‌شود.

نماینده اورامانات ادامه داد: جانمایی‌های لازم هم برای ایجاد بازارچه دروله انجام شده و این موضوع توسط استاندار محترم در کارگروه ویژه مرز مطرح شده است. انتظار داریم مدیریت ارشد استان به شکل جدی این مطالبه را پیگیری کنند و همزمان ما هم پیگیری‌های لازم را در مرکز انجام خواهیم داد.

وی در ادامه گشایش مرز سازان را دیگر مطالبه جدی مردم منطقه توصیف کرد و گفت: گشایش سازان، خواست طرف عراقی هم هست و آن ها تعهد کرده اند بسیاری از زیرساخت ها را فراهم کنند و در استان هم به شکل جدی پیگیر تحقق این مطالبه هستیم و به صورت میدانی بازدیدی هم از این مرز داشتیم.

ضرورت استفاده از ظرفیت های وارداتی مرزهای اورامانات

در ادامه این گفتگو رئیس مجمع نمایندگان استان با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مرزها در واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور گفت: بی گمان در شرایط فعلی بازارچه‌های مرزی بهترین و مناسب‌ترین جایگزین برای دور زدن تحریم‌ها هستند و با توجه به تعامل و همراهی مناسب اقلیم کردستان با کشور ایران، مرزهای اورامانات با توجه به دسترسی مناسب به سلیمانیه و حلبچه، می‌توانند در تأمین نیازهای اساسی و امنیت غذایی پایدار نقش آفرین باشند.

وی تاکید کرد: بی گمان با بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های بی‌نظیر شوشمی و شیخ صله، این بازارچه‌ها می‌توانند نیازهای اساسی استان های غرب کشور را پوشش دهند.

تلاش برای بازگشت ساکنان ۱۵ روستای مرزی

رستگار یوسفی در ادامه صدور مجوز بازسازی ۱۵ روستای مرزی و فراهم شدن امکان بازگشت و استقرار دوباره مردم را یکی دیگر از مطالبات مهم منطقه دانست و گفت: بی گمان حضور مردم در نوار مرزی و روشن شدن چراغ خانه های روستایی و کلاس های درس، امنیت آفرین است و باید زمینه بازگشت مردم به روستاهای خود فراهم شود.

وی همچنین به پیگیری پروژه های زیرساختی اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه‌های مهم در حوزه برق رسانی در شهرستان پاوه ایجاد پست برق روستای ورا است که به صورت بسبار جدی پیگیر آن هستیم و در این زمینه دیدارها و رایزنی های متعددی با مدیرعامل توانیر برگزار کرده‌ایم و طرح توجیهی این پروژه هم تهیه شده است.

نماینده اورامانات گفت: در آن حوزه‌ حدود ۲۰۰ کیلومتر خطوط انتقال برق ایجاد شده است که تنها از طریق پست پاوه تغذیه می شوند. با راه اندازی پست ورا، موضوع تامین برق پایدار منطقه به ویژه برق مورد نیاز کارگاه های تولیدی کشاورزی و اقتصادی و ... تامین می‌شود. در زمینه صادرات هم طرحی در حال پیگیری است که در صورت نهایی شدن، درآمد حاصل از آن صرف توسعه همان منطقه خواهد شد و یک اقدام بسیار خوب است.



وی به پیشرفت پروژه احداث بیمارستان روانسر و آماده سازی بیمارستان ثلاث برای خدمات رسانی اشاره کرد و گفت: در بازدید میدانی که از پروژه بیمارستان روانسر صورت گرفت پیمانکار پروژه در حال فعالیت بود و در بیمارستان ثلاث هم تجهیزات مدرن و امکانات لازم درمانی برای خدمات رسانی به مردم عزیز در این بیمارستان مستقر شده است. طی این مدت در نشست ها و بازدیدهای دوره ای که با مجموعه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی داشته‌ایم، موضوع مشکلات و مسائل شهرستان های اورامانات را به تفکیک مورد بررسی قرارده‌ایم و در این زمینه اقدام مناسبی انجام شده است.

یوسفی در ادامه تامین مالی سرانه مدارس را یکی از اقدامات اثربخش معرفی کرد و گفت: با تلاش هایی که صورت گرفت یک اعتبار مناسب به عنوان سرانه به حساب تمامی مدارس آموزش و پرورش در چهار شهرستان اورامانات واریز شد. با تامین این اعتبار، امکان انجام تعمیرات جزئی و یا دیگر امورات فراهم می‌شود.

کمک به توسعه عمران شهری و روستایی

وی همچنین به فعالیت های صورت گرفته در حوزه توسعه عمران شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: در زمینه عمران شهری به تازگی بیش از ۱۱۰۰ تن قیر رایگان از سازمان شهرداری‌ها برای ۱۲ شهرداری در منطقه اورامانات تامین شد و در آینده نزدیک هم اعتبار جداگانه‌ای برای شهرداری ها به صورت ویژه واریز خواهد شد. همچنین برنامه تامین ماشین آلات مورد نیاز دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به شکل مناسبی در حال انجام است و سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ماشین آلات راهسازی به قیمت امروز در اختیار راهداری های اورامانات قرار گرفت. در زمینه روکش آسفالت راه های شریانی و غیرشریانی و ارتقای سرانه فضاهای ورزشی هم اقدامات بسیار ماندگاری انجام شده است.

نماینده اورامانات ادامه داد: همچنین سال گذشته موضوع عمیاتی شدن واریز سهم دهیاری ها و شهرداری ها از محل ماده ۴۲ قانون گمرکی در مجلس پیگیری و به سرانجام رسید و از این پس اعتبارات قابل توجهی که از محل ارزش دوازده ‌در هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود به صورت متمرکز به حساب خزانه وزارت کشور واریز می شود و این اعتبار به نسبت بین شهرداری ها و دهیاری ها تقسیم می شود. امیدوارم با تزریق این اعتبارات شاهد رونق بسیار خوبی در شهرها و روستاهای استان باشیم.