به گزارش کردپرس، بنا بر بیانیه دفتر معاون نخست‌وزیر، قباد طالبانی به صورت جداگانه با «آلبرشت فون ویتکه» سرکنسول آلمان و «اندرو بیزلی» سرکنسول بریتانیا در اقلیم کردستان دیدار کرد.

در این دیدارها اوضاع سیاسی اقلیم و تاخیر در تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

​قباد طالبانی با اشاره به اختلافات و توقف مذاکرات در این باره گفت: ​«باید راهکاری برای پایان دادن به این بن‌بست سیاسی پیدا شود و هر دو طرف (پارتی و یکتی) در را به روی مرحله‌ای نو بگشایند؛ چرا که تداوم این وضعیت آسیب بیشتری به جایگاه اقلیم و زندگی و معیشت شهروندان آن وارد می‌کند.»

​قباد طالبانی درباره روابط میان اقلیم و بغداد نیز اظهار داشت: «ما از دیرباز گفته‌ایم که بغداد عمق استراتژیک ماست و ما به عنوان کُرد باید حضور قدرتمندتری در آنجا داشته باشیم.»

​معاون نخست‌وزیر همچنین تأکید کرد: «آغاز به کار دولت جدید در بغداد فرصت مناسبی برای حل مشکلات میان اقلیم و بغداد در خصوص پرونده‌های مختلف است، اما برای تحقق این امر نیز لازم است که جریان‌های کردستانی با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند.»

​طبق این بیانیه، در هر دو دیدار درباره تحولات منطقه نیز تبادل نظر شد. در همین راستا، معاون نخست‌وزیر با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در مذاکرات میان آمریکا و ایران، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به نتیجه خوبی برسد و منجر به صلح و ثبات در منطقه شود.