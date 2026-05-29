به گزارش کردپرس، بنا بر بیانیه دفتر معاون نخستوزیر، قباد طالبانی به صورت جداگانه با «آلبرشت فون ویتکه» سرکنسول آلمان و «اندرو بیزلی» سرکنسول بریتانیا در اقلیم کردستان دیدار کرد.
در این دیدارها اوضاع سیاسی اقلیم و تاخیر در تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قباد طالبانی با اشاره به اختلافات و توقف مذاکرات در این باره گفت: «باید راهکاری برای پایان دادن به این بنبست سیاسی پیدا شود و هر دو طرف (پارتی و یکتی) در را به روی مرحلهای نو بگشایند؛ چرا که تداوم این وضعیت آسیب بیشتری به جایگاه اقلیم و زندگی و معیشت شهروندان آن وارد میکند.»
قباد طالبانی درباره روابط میان اقلیم و بغداد نیز اظهار داشت: «ما از دیرباز گفتهایم که بغداد عمق استراتژیک ماست و ما به عنوان کُرد باید حضور قدرتمندتری در آنجا داشته باشیم.»
معاون نخستوزیر همچنین تأکید کرد: «آغاز به کار دولت جدید در بغداد فرصت مناسبی برای حل مشکلات میان اقلیم و بغداد در خصوص پروندههای مختلف است، اما برای تحقق این امر نیز لازم است که جریانهای کردستانی با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند.»
طبق این بیانیه، در هر دو دیدار درباره تحولات منطقه نیز تبادل نظر شد. در همین راستا، معاون نخستوزیر با اشاره به پیشرفتهای حاصلشده در مذاکرات میان آمریکا و ایران، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به نتیجه خوبی برسد و منجر به صلح و ثبات در منطقه شود.
