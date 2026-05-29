به گزارش کردپرس؛ این طرح با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، بخشنامه مدیریت توأمان آب و برق در استان کرمانشاه وارد فاز عملیاتی شد.

در نشست هماهنگی برای اجرای این طرح که به ریاست مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه برگزار شد، بر ضرورت حکمرانی هوشمند بر منابع آب و انرژی تأکید شد.

در این نشست مقرر شد مصرف چاه‌ها بر اساس انطباق داده‌های دو سامانه مرجع «ساپاد» (سامانه پایش اطلاعات داده‌های آب و برق) و «ساماب» (سامانه امور مشترکین منابع آب) به صورت مستمر پایش انجام شود.

فعال‌سازی گروه‌های گشت و بازرسی مشترک در تمامی شهرستان‌های استان جهت نظارت میدانی بر عملکرد الکتروپمپ‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز دیگر، مصوبه این نشست بود.

