به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در پیام تبریک عید قربان، ضمن تبریک این مناسبت به مسلمانان کردستان، عراق و جهان، از نیروها و احزاب سیاسی اقلیم کردستان خواست پس از عید قربان برای حل بحران و بنبست سیاسی موجود، با روحیهای ملیگرایانه و مسئولانه گرد هم بیایند.
بارزانی در این پیام، تبریک ویژهای نیز به خانوادههای شهدا، پیشمرگهها و مردم اقلیم کردستان ارائه کرده و ابراز امیدواری کرده است که این عید، سرآغازی برای بهبود اوضاع اقلیم کردستان و عبور از بحرانهای سیاسی باشد.
رئیس حزب دمکرات کردستان با اشاره به شرایط «حساس و سرنوشتساز» کنونی، خطاب به احزاب و جریانهای سیاسی اقلیم گفته است که منافع مردم اقلیم کردستان و مصالح عالی کُردها را بر منافع حزبی و محدود ترجیح دهند و به کشمکشهای بینتیجهای که روند سیاسی اقلیم را دچار آسیب کرده، پایان دهند.
او همچنین تأکید کرده است که ادامه وضعیت کنونی، مسئولیتی وجدانی، ملی و میهنی را متوجه همه طرفها میکند و از احزاب خواسته است با احساس مسئولیت، به «راه درست» بازگردند.
بارزانی در پایان ابراز امیدواری کرده است که عید قربان زمینهساز ثبات، آرامش و حل مشکلات سیاسی در اقلیم کردستان و منطقه باشد.
