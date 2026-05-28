سایه مهاجران بر اقلیم کردستان؛ گزارش ادعایی پنجره دربارۀ بازشدن مرزهای ایران به روی مهاجران افغان

به گزارش کردپرس به نوشته پنجره، عبور شهروندان افغان و پاکستانی از ایران به سمت عراق در حالی صورت می‌گیرد که ایران به دلیل شرایط جنگی، تدابیر مرزی خود را تشدید کرده است؛ اما با این حال، هیچ مانعی بر سر راه ورود این مهاجران به عراق ایجاد نمی‌کند و این موضوع گمانه‌زنی‌ها و تردیدهای بزرگی را برانگیخته است.

​طرح و برنامه ایران

​بر اساس آمارها، ایران در چندین مرحله مختلف، میزبان نزدیک به ۶ میلیون پناهجوی افغان بوده است. با این حال، طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل در طول سال ۲۰۲۵، یک میلیون پناهجو که پیش‌تر به دلیل فقر یا حکومت طالبان فرار کرده بودند، توسط ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

​بر اساس گزارش این سازمان، روند اخراج دسته‌جمعی افغان‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل افزایش یافته است؛ به طوری که از پایان آن جنگ تا ماه ۱۰ سال گذشته، حدود ۵۰۰ هزار افغان به آن سوی مرزها بازگردانده شده‌اند.

​اگرچه مقامات ایرانی آمارهای متفاوتی از تعداد افغان‌ها ارائه می‌دهند، اما تخمین زده می‌شود که دست‌کم دو میلیون نفر از آن‌ها به صورت غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند. هم‌زمان، در اواخر سال گذشته، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرد که شمار افغان‌های اخراج‌شده از ایران به چند میلیون نفر برسد.

​وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان از روند اخراج پناهجویان دفاع کرده و با رویکردی اقتصادی به توجیه آن پرداخته و اعلام کرده است که افغان‌ها میزان بسیار بیشتری نان مصرف می‌کنند.

​در ژوئیه ۲۰۲۵، کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به روند اخراج اجباری و دسته‌جمعی پناهجویان افغان از ایران و پاکستان هشدار داده و خواهان توقف فوری این اقدامات شده بودند.

​افغان‌ها؛ از ایران به سمت عراق

​یک منبع در نیروهای مرزبانی عراق اعلام کرد که پدیده عبور غیرقانونی از مرزها توسط مهاجران آسیای مرکزی رو به افزایش است و روزانه شمار زیادی از شهروندان افغان و پاکستانی در هنگام تلاش برای عبور از ایران به سمت اقلیم کردستان دستگیر می‌شوند.

​این منبع فاش کرد که تنها در مدت دو شب، نیروهای مرزبانی موفق شده‌اند ۱۰۵ شهروند افغان و پاکستانی را بر روی خط مرزی که به صورت قاچاق وارد خاک اقلیم شده بودند، دستگیر کنند.

​این منبع در خصوص بهانه و انگیزه آمدن این مهاجران گفت: ​«این شهروندان افغان و پاکستانی که بیشتر آن‌ها پیرو مذهب شیعه هستند، تحت پوشش زیارت اماکن مذهبی و به نام زائر وارد منطقه می‌شوند، اما در واقع هدف اصلی آن‌ها یافتن فرصت‌های شغلی است و موضوع زیارت را تنها به عنوان یک بهانه به کار می‌برند.»

​هم‌زمان در چند روز گذشته، نیروهای حزب سوسیال دمکرات کردستان شماری از شهروندان افغان را در کوهستان «سورین» دستگیر کردند که تلاش داشتند از ایران و به صورت قاچاق وارد اقلیم کردستان شوند.

​یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: «افغان‌های دستگیرشده تحویل نهادهای امنیتی اقلیم کردستان داده شده‌اند.»

​وی همچنین افزود: «حرکت آن نیروی نظامی به سمت منطقه [روستای] گوله خانه نیز به همین منظور بوده است.»