٢٠ مصدوم و یک فوتی تنها در ٢ روز تصادفات جاده ای آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره گفت: ساعت ۱۴:۲۱ روز چهارشنبه ۶ خرداد ماه گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی سواری تیگو۷ و وانت نیسان در محور ارومیه _ سلماس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی افزود: ‌نجاتگران پایگاه امداد و شهرک صنعتی هلال احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: ‌این حادثه ۱ فوتی و ۷ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند، فوتی صحنه نیز بعد از رهاسازی تحویل مراجع ذیصلاح گردید.

واژگونی پژو پرشیا در محور ماکو به شوط با ۴ مصدوم

مدیر عامل هلال احمر بیان کرد: ساعت ۱۴:۲۰ بعدازظهر سه شنبه ۵ خرداد در محور ماکو به شوط (سه راهی روستای قزل داغ) گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پرشیا دریافت و نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سه راهی رند شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند .

او ادامه داد: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال یافتند.

واژگونی پراید در محور ارومیه _ سلماس

محبوبی اظهار کرد: همچنین ساعت ۱۵:۴۹ سه شنبه ۵ خرداد ماه نیز گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی سواری پراید در محور ارومیه به سلماس اعلام شد.

او افزود: این حادثه ۴ هم مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

برخورد تندر۹۰ با پرشیا در محور اشنویه _ ارومیه

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: ساعت ٢٠:٣٠ همان روز نیز گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی سواری تندر ۹۰ و پرشیا در محور ارومیه _ اشنویه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد که ‌این حادثه نیز ۵ مصدوم داشت و مصدومین حادثه بعد از اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.