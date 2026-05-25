نگاهی تحلیلی به نتایج انتخابات پارلمانی در مناطق کردنشین سوریه

به گزارش کردپرس، نتایج انتخابات پارلمانی سوریه در استان حسکه و شهر کوبانی، تصویری معنادار از توازن جمعیتی و سیاسی در مناطق کردنشین این کشور ارائه کرده است؛ انتخاباتی که در آن، تحریم روند رأی‌گیری از سوی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و متحدانش، آرایش کرسی‌های کردی را به‌طور چشمگیری تغییر داد.

در استان حسکه، از مجموع ۹ کرسی رقابتی، پنج کرسی به نامزدهای عرب و چهار کرسی به نامزدهای کرد رسید. یک کرسی دیگر مربوط به منطقه رأس‌العین یا سری کانی نیز پیش‌تر توسط یک نامزد عرب تصاحب شده بود. پنج کرسی باقی‌مانده این استان نیز قرار است از سوی رئیس‌جمهور سوریه تعیین شود.

گزارش‌های اولیه نشان می‌داد که چهار کرسی کردی حسکه میان حزب اتحاد دموکراتیک و شورای میهنی کردهای سوریه (KNC) تقسیم خواهد شد، اما در روزهای پایانی پیش از رأی‌گیری، PYD و احزاب هم‌پیمان آن با رد روند انتخابات، به صف تحریم‌کنندگان پیوستند. این جریان‌ها، دمشق را متهم کردند که سهمیه‌ای محدود برای کردها در نظر گرفته و وزن واقعی جمعیت کردها را در ساختار نمایندگی سیاسی لحاظ نکرده است.

در نتیجه این تحریم، کرسی‌های کردی عمدتاً به چهره‌های نزدیک به شورای میهنی کردها یا شخصیت‌های مستقل غیرنزدیک به PYD رسید.

اهمیت این نتایج تنها به رقابت‌های حزبی محدود نمی‌شود، بلکه بُعدی جمعیتی و ژئوپلیتیکی نیز دارد. حتی در حسکه ــ استانی که بیشترین تمرکز جمعیت کرد در سوریه را دارد ــ کردها تنها ۴۰ درصد کرسی‌ها را به دست آوردند، در حالی که عرب‌ها ۶۰ درصد کرسی‌ها را تصاحب کردند. اگر توزیع کرسی‌ها تا حدی بازتاب‌دهنده وزن جمعیتی باشد، این مسئله نشان می‌دهد که کردها در هیچ‌یک از استان‌های سوریه اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل نمی‌دهند.

این وضعیت، کردهای سوریه را از دیگر مناطق کردنشین جهان متمایز می‌کند. در ترکیه، عراق و ایران، کردها در چندین استان دارای اکثریت قاطع جمعیتی هستند، اما در سوریه، کردها اگرچه یک اقلیت مهم و اثرگذار در سطح ملی به شمار می‌روند اما فاقد یک «استانِ دارای اکثریت مطلق کردی» هستند که بتواند مبنای مطالبات جغرافیایی- سیاسی آنان باشد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، ترکیب منتخبان در مناطق مختلف چنین است:

در حوزه حسکه (۳ کرسی):

ابراهیم الحبش، عرب و از پیشینه قبیله بقره

عمر الهیس، عرب و وابسته به قبیله جبور

فصله یوسف، کرد و نزدیک به شورای میهنی کردها

در حوزه قامشلو (۴ کرسی):

رضوان سیدو، کرد و نزدیک به KNC

عبدالحلیم العلی، عرب و چهره‌ای عشیره‌ای از طایفه سبعاوی

کیم ابراهیم، کرد و از چهره‌های عشیره‌ای کرد

محمود الماضی، عرب و دانشگاهی

در حوزه مالکیه/دریک (۲ کرسی):

احمد مراد، کرد مستقل و نزدیک به محافل KNC

علوان العلی، عرب و از چهره‌های قبیله زبید

در کوبانی (۲ کرسی):

شوّاخ العساف، عرب از منطقه شیوخ

فرهاد شاهین، کرد و نزدیک به شورای میهنی کردها

نتایج این انتخابات می‌تواند در آینده، بر منازعه سیاسی میان دمشق، احزاب کردی و بازیگران محلی شرق فرات تأثیرگذار باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که بحث جایگاه کردها در ساختار سیاسی آینده سوریه همچنان یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های کشور باقی مانده است.

