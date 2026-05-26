به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری اعلام کرد آمریکا از ادامه‌دار شدن بن‌بست سیاسی در اقلیم کردستان و تشکیل‌نشدن کابینه جدید پس از گذشت ۱۸ ماه از انتخابات، ابراز نگرانی کرده است.

زیباری در گفت‌وگو با شبکه روداو که از واشنگتن انجام شد، گفت آمریکایی‌ها بیش از آن‌که به دنبال مشخص شدن مقصر باشند، خواهان تشکیل هرچه سریع‌تر دولت جدید اقلیم کردستان هستند.

او تأکید کرد: «برای آمریکا تفاوتی ندارد چه کسی مقصر است یا چه طرفی مانع تشکیل دولت می‌شود، بلکه آنچه برایشان اهمیت دارد، پایان یافتن وضعیت کنونی و تشکیل دولت است.»

این عضو ارشد حزب دمکرات کردستان افزود که حزب دمکرات در ماه‌های گذشته برای تشکیل دولت «تمام تلاش و انعطاف لازم» را از خود نشان داده تا نهادهای اقلیم دوباره مشروعیت و فعالیت خود را از سر بگیرند، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

زیباری همچنین گفت آمریکا پیام‌هایی را به رهبران هر دو طرف سیاسی منتقل کرده و خواهان اتحاد و تقویت متحدان خود در اقلیم کردستان است تا بتواند حمایت بیشتری از آن‌ها داشته باشد.

او در پاسخ به پرسشی درباره نحوه فعال‌سازی پارلمان اقلیم کردستان اظهار داشت: «اگر اتحادیه میهنی کردستان آماده همکاری نباشد، مدام خواسته‌هایش را افزایش دهد یا به اصطلاح بازی سیاسی راه بیندازد، طبیعی است که به گزینه‌های جایگزین فکر شود.»

زیباری تصریح کرد که از جمله گزینه‌های مطرح، تشکیل «دولت اکثریت» یا حرکت به سمت «انتخابات زودهنگام» است؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند راهی برای احترام گذاشتن به نتایج انتخابات و پایان دادن به بن‌بست سیاسی کنونی باشد.