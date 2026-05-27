به گزارش کردپرس، آری هرسین، مسئول شاخه ۴ حزب دمکرات کردستان در سلیمانیه، در اظهاراتی درباره ائتلاف میان اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو گفت: «اتحادیه میهنی نیرویی باسابقه و دارای تاریخ است و نیازی به خردهریز ندارد.»
او بدون نام بردن مستقیم از «نسل نو»، بهصورت تلویحی به ۱۵ کرسی این جریان اشاره کرد، اما خبرنگاران در واکنش به سخنانش پرسیدند: «یعنی ۱۵ کرسی نسل نو خردهریز است؟» آری هرسین نیز در پاسخ گفت: «تعداد و ارقام، همهچیز نیست.»
در پی این اظهارات، واکنشهایی در فضای سیاسی و رسانهای اقلیم کردستان مطرح شد.
یکی از فعالان سیاسی با انتقاد از سخنان هرسین نوشت: «کسی که ۱۵ کرسی پارلمان را خردهریز میخواند، هفته گذشته ۱۲ حزب بدون حتی یک کرسی پارلمانی را دور خود جمع کرده بود.»
او همچنین با اشاره به انتخابات گذشته، حزب دمکرات را متهم کرد که برای حفظ یک کرسی ائتلافی، از آرای «دستکاریشده» استفاده کرده است.
این واکنشها در حالی مطرح میشود که اختلافات و رقابتهای سیاسی میان حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو بر سر ائتلافها و تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان ادامه دارد.
