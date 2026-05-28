دستگاه های اجرایی باید تابع استانداری باشند

به گزارش کردپرس، جلسه ویژه برنامه‌ریزی کلان و استراتژیک برای توسعه مرزهای آذربایجان‌غربی با حضور سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌کل گمرکات جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از مدیران استانی، تشکل‌ها و انجمن‌ها برگزار شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به جایگاه راهبردی آذربایجان‌غربی به عنوان دروازه اتصال ایران به اروپا و کشورهای منطقه، افزود: سازمان برنامه و بودجه آمادگی کامل دارد تا با تعریف ردیف‌های اعتباری ویژه و تسهیل فرآیندهای قانونی، بستر را برای حضور فعال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه‌های لجستیک، انبارهای مکانیزه و مجتمع‌های خدماتی مرزی فراهم کند.

سیدحمید پورمحمدی همچنین با تأکید بر ضرورت تشکیل کمیسیونی متشکل از ارگان‌های دخیل در امور مرزی، خاطرنشان کرد: تشخیص این کمیسیون برای تسهیل مراودات مرزی مبنای تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با تبیین ضرورت هوشمندسازی و تجهیز مرزها به تکنولوژی‌های نوین کنترلی، افزود: پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی پیشانی اقتصادی کشور بوده و هدف این است که با رفع گلوگاه‌های اداری و توسعه فضای فیزیکی پایانه‌ها، زمان تشریفات گمرکی را به حداقل رسانده و ظرفیت پذیرش ناوگان تجاری را به دو برابر افزایش دهیم.

رضا رحمانی همچنین با تأکید بر ارتقای کمی و کیفی راه‌های دسترسی به مرزها، اضافه کرد: مرزهای مستقر در آذربایجان‌غربی به مثابه دروازه‌های ورودی و خروجی جمهوری اسلامی ایران است و باید با تکیه بر دستورات صریح ریاست محترم جمهور، سریعاً با تزریق بودجه ویژه مسائل زیرساختی آن حل شود.

در این نشست راهبردی که با هدف شتاب‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و مرزی آذربایجان‌غربی در توسعه ترانزیت بین‌المللی برگزار شد، راهکارهای نوسازی زیرساخت‌های مرزی و جذب مشارکت بخش خصوصی برای تبدیل استان به قطب لجستیک منطقه بررسی و بر تخصیص اعتبارات ویژه ملی تأکید شد.