به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره علت نرفتن به دیدار رئیسجمهور عراق، واکنشی کوتاه اما قابلتأمل نشان داد.
خبرنگار از او پرسید: «چرا به دیدار رئیسجمهور نرفتید؟ این موضوع برای خیلی از مردم سؤال شده است.»
مسرور بارزانی نیز در پاسخ گفت: «برو این سؤال را از خودِ همان مردم بپرس!»
این پاسخ در حالی مطرح میشود که پس از انتخاب نزار آمدی، چهره نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان، بهعنوان رئیسجمهور عراق، روابط میان حزب دمکرات کردستان و ریاستجمهوری عراق وارد مرحلهای پرتنش شده است.
حزب دمکرات کردستان پیشتر روند انتخاب نزار آمدی را غیرقانونی و خارج از توافقات داخلی کردها توصیف کرده و اعلام کرده بود که رئیسجمهور جدید با حمایت جریانهای شیعه انتخاب شده و نماینده واقعی کردها نیست.
در هفتههای گذشته نیز مقامات حزب دمکرات بارها تأکید کردهاند که انتخاب رئیسجمهور باید ابتدا در چارچوب توافق میان احزاب کرد انجام میشد و سپس به پارلمان عراق ارجاع داده میشد؛ موضوعی که به گفته حزب دمکرات، اتحادیه میهنی کردستان آن را نپذیرفت و با اتکا به ائتلافهای سیاسی در بغداد، نامزد خود را به ریاستجمهوری رساند.
پاسخ اخیر مسرور بارزانی بهعنوان نشانهای دیگر از ادامه نارضایتی و سردی روابط حزب دمکرات با رئیسجمهور جدید عراق تعبیر میشود.
