به گزارش کردپرس، ارشد صالحی، نماینده جبهه ترکمانی عراق اعلام کرد که روند تغییر و تقسیم پستهای مدیریتی کرکوک میان کُردها، عربها و ترکمانها، از مرحله توافق سیاسی عبور کرده و قرار است در قالب قانون تثبیت شود.
او این اقدام را «گامی خطرناک برای کرکوک» دانست و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
این تحولات در حالی مطرح میشود که پیشتر، در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، استاندار و رئیس شورای استان کرکوک بدون حضور برخی اعضای عرب، کرد و ترکمان در بغداد انتخاب شده بودند؛ اقدامی که با اعتراض جریانهای سیاسی روبهرو شد.
طبق این توافق، پس از پایان دوره ریبوار طه، استاندار کرد از سهم اتحادیه میهنی کردستان، برای نخستین بار در تاریخ جدید عراق یک شخصیت ترکمان به سمت استانداری کرکوک رسید.
در شورای استان کرکوک که ۱۶ کرسی دارد، اتحادیه میهنی کردستان ۵ کرسی، حزب دمکرات کردستان ۲ کرسی، جریانهای عربی ۶ کرسی، ترکمانها ۲ کرسی و مسیحیان یک کرسی در اختیار دارند.
