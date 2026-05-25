به گزارش کردپرس، اسماعیل بقایی صبح روز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران با گرامیداشت فرا رسیدن سوم و چهارم خرداد ماه گفت: روز سوم خرداد ماه روز آزادسازی خرمشهر است که نماد شکست ناپذیری ملت ایران است و چهارم خرداد ماه که روز دزفول نامگذاری شده است نماد ایستادگی ملت ایران در برابر تهاجم بیگانگان است.

وی با اشاره به نامگذاری دزفول و خرمشهر بر روی موشک‌های ایرانی خاطرنشان کرد: امروز همچنین روز مهمی برای مردم لبنان است، روز پاسداشت مقاومت که منجر به آزادسازی جنوب لبنان از اشغال صهیونیست‌ها شد.‌

دستگاه دیپلماسی وظیفه روشنی در میدان دیپلماسی دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خود در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات ایران و آمریکا و ضمانت اجرای آن توسط واشنگتن گفت: تضمین قدرت شماست و درسی است که ملت ایران به متجاوزان داد. اینکه تمهید هیات مذاکره‌کنندگان چیست؛ باید بپرسید تمهید ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران چیست. دستگاه دیپلماسی وظیفه روشنی در میدان دیپلماسی دارد.

بقایی افزود: تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها، فشارها، کاریکاتور منتشر کردن بخشی از سیاست‌ورزی در آن طرف دنیاست. ما کار خود را در میدان عمل دنبال می‌کنیم.

تضمین اجرای تعهدات طرف مقابل قدرت خودمان است

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه تضمینی برای اجرای تعهدات طرف مقابل وجود دارد، گفت: خیر. تضمین قدرت ماست.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا مقامات ایرانی به توییت‌ها و اظهارات تهدیدآمیز ترامپ واکنشی نشان نمی‌دهند؟ گفت: ما کارهای مهم‌تری داریم. اگر بخواهیم فقط به توییت‌ها و عکس و تصویرهایی که طرف مقابل می‌کشد، پاسخ دهیم به کارهای مهم‌تر خود نمی‌رسیم. ما بر طراحی و پیشبرد بهترین شیوه‌ها برای صیانت از منافع ملی ایران متمرکز هستیم.

وی افزود: هرکجا که لازم باشد جواب می‌دهیم، ما سبک خودمان را داریم. ما قرار نیست سبک و روش دشمن را کپی‌ کنیم. به‌عنوان یک ملت متمدن، صاحب سبک و مقتدر هر کجا لازم بدانیم و به هر شیوه‌ای که لازم باشد پاسخ می‌دهیم، کما اینکه این کار را انجام داده‌ایم.

توقف جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان در پیش‌نویس توافق اولیه لحاظ شده است

بقایی همچنین تاکید کرد که موضوع توقف جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان در پیش‌نویس توافق اولیه لحاظ شده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در جریان مذاکرات ایران و آمریکا پیشرفتی حاصل شده است؟ گفت: تحولات چند روز اخیر که خبری شده است محصول چند هفته گفت‌وگو با میانجی‌گری پاکستان بود البته کشورهای دیگر نیز در این زمینه مساعدت به خرج دادند.

بقایی تاکید کرد: در بخش زیادی از موضوعات مورد گفت‌وگو، ما به یک جمع‌بندی رسیده‌ایم و این یک امر درستی است ولی این‌که بخواهیم بگوییم امضای توافق قریب الوقوع است، کسی نمی‌تواند چنین ادعایی بکند چرا که همانطور که شما می‌دانید سیاست ورزی و تصمیم‌گیری در آمریکا تذبذب دارد و ما به صورت مکرر شاهد تغییر مواضع از سوی مقامات آمریکا و مطرح شدن ادعاهای متضاد از سوی آنها هستیم و این مسائل باعث می‌شود که روند هر گفت‌وگویی دچار مشکل شود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران ادامه داد: ما همانطور که در حوزه میدان با اقتدار عمل کردیم، در حوزه دیپلماسی نیز با چشمانی باز و در نظر داشتن تجربیات پیشین برای پیشبرد منافع ملت ایران تلاش می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که که «در صورت توافق، آیا تنگه هرمز باز می‌شود و چه تضمینی وجود دارد که نیروهای آمریکایی پس از باز شدن تنگه هرمز، آن را در اختیار نگیرند؟»، گفت: شما قدرت دارید و آن را نشان دادید. نگران تضمین نباشید. کشوری که توانست به مدت 40 روز و بعد از آن در برابر دو رژیم مسلح به سلاح هسته‌ای و تمام امکانات از خود دفاع کند و دشمن را از اهداف خود پیشمان کند، حتما می‌تواند در ادامه مسیر قدرت و اقتدار خود را نشان دهد.

در توافق با آمریکا بحثی درباره تنگه هرمز نداریم

وی افزود: درباره تنگه هرمز در این توافق، بحثی درباره جزئیات نداریم. اینکه به چه شیوه‌ای تنگه هرمز مدیریت شود، این بحثی است که به دولت‌های ساحلی تنگه مرتبط می‌شود. با کشورهای دیگر هم در ارتباط هستیم تا سازوکاری تدوین شود که ایمنی و تردد را در تنگه هرمز تضمین و به بهترین وجه مصالح جامعه جهانی را تامین کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره تحریم‌های جدید اروپا علیه ایران در ارتباط با تنگه هرمز و تاثیر آن گفت: هر اقدام خصمانه‌ای با واکنش ایران مواجه خواهد شد. شما نمی‌توانید یک‌سویه اقدامات غیرقانونی وضع بکنید و انتظار داشته باشید کشور مقابل دست روی دست بگذارد.

وی افزود ایران دست‌بسته نیست. اگر اروپا از خیلی وقت پیش موضع مسئولانه‌ای اتخاذ می‌کرد، شاید بخشی از پیامدهایی که امروز منطقه ما و جامعه جهانی با آن مواجه است، حادث نمی‌شد. اتحادیه اروپایی در این موضوع خاص اگر بر مواردی که شعارهای آن را می‌دهد پایبند بود، باید رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم می‌کردند. اروپایی‌ها باید به یاد داشته باشند که تنگه هرمز قبل از ۹ اسفند باز بود و به دلیل تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونسیتی دچار این وضعیت شده است.

امیر قطر سفری به تهران نداشته است

بقایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا امیر قطر به تهران سفر کرده است؟ گفت: امیر قطر سفری به تهران نداشتند. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی قطر به تهران سفر کردند. این سفر در چارچوب مساعی جمیله و کمک‌های قطر به پیشبرد تفاهمی بود که به میانجی‌گری پاکستان در حال انجام است. میانجی اصلی مذاکرات، پاکستان است و برخی کشورها هم نقشی مثبتی برای حل‌وفصل برخی از موضوعات داشتند.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که در صورت توافق؛ احتمالا پاکستان با رضایت دو طرف و بدون سفر هیات‌ها، به اصطلاح بیانیه نهایی را اعلام بکند. آیا این خبر را تایید می‌کنید و آیا برنامه‌ای برای سفر هیات ایرانی به پاکستان یا سفر مجدد هیات پاکستانی به ایران وجود دارد؟ گفت: موضوعات شکلی، فرع بر اصل موضوع و محتواست. ما بر روند مذاکرات متمرکز هستیم. برای اینکه تصمیم بگیریم به چه شکلی تفاهم اعلام یا امضا شود، فرصت است. اینکه هیات‌ها باز سفری به تهران داشته باشند و یا متقابلا این اقدام از سوی ما صورت بگیرد، اگر لازم باشد ممکن است اما در شرایط فعلی ما برنامه‌ای برای سفر به پاکستان و یا سفر مقامات پاکستانی به ایران نداریم.

انتظاری از رژیم صهیونیستی جز تخریب هر روندی که ممکن است باعث کاهش تنش در منطقه ما بشود، نداریم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال ایسنا درباره نقش مخرب رژیم صهیونیستی در توافق احتمالی میان ایران و آمریکا و تغییر مجدد مواضع مقامات آمریکایی بعد از رایزنی تلفنی ترامپ و نتانیاهو؟ گفت: رژیم صهیونیستی کارویژه خود را انجام می‌دهد. شما از این رژیم نمی‌توانید انتظاری جز تخریب هر روندی که ممکن است باعث کاهش تنش در منطقه ما بشود، داشته باشید.

وی افزود: به نظر می‌رسد تصور قطعی برخی از طرف‌های جنگ‌طلب از جمله رژیم صهیونیستی از سامانه تصمیم‌گیری و تصمیم‌یگیران آمریکا این است که آن‌ها تحریک‌پذیر هستند و با فضاسازی رسانه‌ای می‌توانند آن‌ها را در تصمیم‌های خوشان دچار تردید کنند و باعث شوند تصمیمات آن‌ها مرتب تغییر کنند.

بقایی تاکید کرد: یک ائتلاف نوشته یا نانوشته بین برخی از جریان‌های جنگ‌طلب در داخل آمریکا اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات و لابی رژیم صهیونیستی وجود دارد. این موضوعی است که مربوط به این روزها هم نمی‌شود، این موضوعی بسیار ریشه‌دار و مشخص است که همیشه در راستای گرفتار کردن آمریکا در جنگ‌های بی‌پایان عمل کرده‌اند.

در تنگه هرمز عوارض نمی‌گیریم

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال یک خبرنگار استرالیایی مبنی بر اینکه ایران تحت چه شرایطی تنگه هرمز را باز می‌کند و اجاره می‌دهد که کشتی‌ها عبور کنند؟ آیا ایران می‌خواهد از کشورها عوارض بگیرد؟ خاطرنشان کرد: ما عوارض نمی‌گیریم و به دنبال اخذ عوارض نیستیم. اقدامات ایران و عمان برای تدوین یک پروتکل و ساز و کار برای اطمینان از تردد ایمن کشتی‌ها در این تنگه است که اقدامی مسئولانه و مطابق حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است خدماتی که در این روند ارائه می‌شود از جمله خدمات ناوبری و اقداماتی که برای صیانت از محیط زیست در تنگه هرمز و دریای عمان انجام می‌شود، نیازمند دریافت هزینه‌هایی است، بنابراین عوارضی گرفته نمی‌شود.

بقایی تاکید کرد: ایران و عمان مسئولانه در این مسیر تلاش می‌کنند و امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسیم.

با مساله دریافت روادید از سوی آمریکا مواجه هستیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر وزیر امور خارجه به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به پیشنهاد چین، با بیان اینکه قبلا در مورد این سفر توضیح دادم و گفته بودم که بر اساس اولویت و شرایط تصمیم می‌گیریم که این سفر انجام شود یا نه. در عین حال با توجه به مجموعه شرایط، این سفر انجام نمی‌شود البته ما با یک مسئله دیگر نیز روبرو شدیم و آن دریافت روادید آمریکاست.

بقایی تاکید کرد: در هر حال، نشست شورای امنیت فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود و آقای عراقچی برای شرکت در نشست به نیویورک سفر نمی‌کنند.