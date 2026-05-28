درآمدهای هنگفت گذرگاه مرزی پنهانی و خارج از نظارت رسمی در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس به نقل از کردستان واچ، گذرگاه «الولید» در مرز میان سوریه و بخش تحت کنترل حزب دموکرات کردستان (KDP) در استان نینوا، یکی از کم‌تر مورد توجه قرارگرفته‌ترین گذرگاه‌های مرزی در اقتصاد مرزی اقلیم کردستان به شمار می‌رود؛ گذرگاهی که با وجود گردش مالی قابل توجه، درآمدهای آن به‌صورت رسمی اعلام یا ثبت نمی‌شود.

غالب محمد، نماینده پارلمان عراق، می‌گوید روزانه حدود ۳۰۰ کامیون حامل سیمان و کالاهای دیگر از این گذرگاه وارد سوریه می‌شوند. به گفته او، در این محل دستگاه‌های اسکنر و زیرساخت‌های دیگری نیز فعال هستند که در قبال خدمات آن‌ها هزینه دریافت می‌شود؛ موضوعی که از وجود یک منبع درآمد قابل توجه خارج از سازوکارهای رسمی نظارتی حکایت دارد.

اهمیت گذرگاه الولید زمانی بیشتر می‌شود که مشخص است این گذرگاه به‌طور رسمی به‌عنوان یک مرز قانونی ثبت نشده و به ندرت نیز در محافل رسمی درباره آن صحبت می‌شود. با این حال، اسناد و رسیدهای مربوط به این گذرگاه نشان می‌دهد که مبالغ مختلفی، از جمله هزینه خدمات اسکنر، از کامیون‌ها و فعالان تجاری دریافت می‌شود.

در یکی از این رسیدها، نام شرکتی به‌عنوان بهره‌بردار ثبت شده که «هندداون» (Handdown) نام دارد. نکته قابل توجه این است که به نظر می‌رسد این شرکت همان «هندداون» با لوگوی مشابهی باشد که امتیاز انحصاری فروشگاه‌های «دیوتی‌فری» فرودگاه اربیل را در اختیار دارد؛ همچنین یک فروشگاه دیگر نیز در خارج از فرودگاه و در نزدیکی منطقه عینکاوه اربیل اداره می‌کند.

بر این اساس، گذرگاه الولید صرفاً یک گذرگاه مرزی ناشناخته نیست، بلکه به نظر می‌رسد بخشی از یک شبکه مالی غیرشفاف و گسترده‌تر باشد که تجارت مرزی غیررسمی، مناطق تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان و شرکت‌های خصوصی فعال در اقتصاد فرودگاه اربیل را به یکدیگر پیوند می‌دهد.