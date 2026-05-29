۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۷

کودک ٥ ساله ماکویی غرق شد / کشف جسد بعد از ٧ ساعت جست و جو

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: پیکر کودک مغروق ماکویی بعد از ۷ ساعت جستجوی نیروهای امدادی در دره «رند» پیدا شد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، بیان کرد: ساعت ۱۴:۰۰ ظهر روز گذشته گزارشی مبنی بر غرق شدن یک کودک ۵ ساله با هویت معلوم به مرکز کنترل و هماهنگی اضطراری عملیات گزارش شد.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سه راهی رند و ۲ تیم پشتیبانی از شهرستان ماکو به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: در نهایت نیروهای امدادی پس از حدود ۷ ساعت جست‌وجو در دره گردشگری روستای رند، پیکر کودک غرق‌شده را پیدا کرده و پس از انتقال، آن را به مراجع ذی‌صلاح تحویل دادند.

