پیام رهبر انقلاب به مناسبت برگزاری مراسم حج

به گزارش کرد پرس، به نقل از رسانه رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، اَعمال و اَذکار پر رمز و راز حج را نشانه‌هایی برای همیشه‌ی بشریت جهت هجرت به سمت خداوند تعالی و رهایی از قید و بند شیطان و اذنابش و سعی و تلاش بیوقفه برای عمل به تکالیف الهی و رهایی از هواهای نفس و سعادت‌مندی دنیوی و اخروی برشمردند و با اشاره به تکیه ملت بزرگ ایران بر این نشانه ها بویژه سلاح «الله اکبر» از دوران نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس تا جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم و ناکام گذاشتن دشمنان برای تسلیم ایران و واقعه اعجاب انگیز بعثت الهی مردم، تاکید کردند: امسال مسأله برائت از مشرکان اهمیت مضاعفی دارد و عمق و گستره برائت از آمریکا و رژیم صهیونی فراتر از آئین برائت در موسم حج است و از این پس «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» شعار رایج امت اسلامی و مظلومان عالم خصوصا جوانان خواهد بود.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، إِنَّ الحَمدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالمُلک...

خدایا! دعوت تو را اجابت میکنم؛ هیچ شریکی برای تو نیست و همه ستایش‌ها و همه نعمت‌ها و همه ملک و قدرت از سوی تو و متعلق به تو است...

موسم حج امسال نیز فرارسید و حج گزاران امت اسلام احرام بندگی بستند و تلبیه گفتند تا از زندگی مادی و معمولی به زندگی الهی وسعادتمندانه هجرت کنند؛ زندگی توحیدی بر محور عبودیت حضرت حق جَل و علا و طرد و نفی و برائت از اندادالله. اما فرصت این هجرت تنها متعلّق به زائران و حجاج امسال بیت الله نیست و تمامی برادران و خواهران مسلمان ایران و سراسر جهان، از آنها که در سالهای گذشته ی عمر خود حاجی شده‌اند تا کسانی که هنوز موفق به انجام اعمال حج نشده‌اند را شامل می‌شود شرط این هجرت، بستن احرام دائمی حول ذکر الله است؛ طواف دائمی برگرد محور حق است؛ سعی دائمی در میان قله های خطیر تکالیف الهی است؛ رمی دائمی شیطان شریر است با جلوه های اغواگر و همه ی اذنابش؛ وقوف آمیخته با توجه و تضرّع است؛ اطعام فقیر زمینگیرو رهگذر است؛ قربانی کردن هواها و تمایلات منحرف ساز و زدودن پلیدیهای درونی است؛ و در همه ی حالات، آماده ی خدمت بودن و برافراشتن پرچم دفاع از حق است. و اینگونه بود که ملت ایران در میقات انقلاب اسلامی قدم در مسیر همین هجرت گذاشت. صلای ابراهیمی خمینی کبیر را اجابت کرد، لباس سلطه پذیری را از تن در آورد، احرام سعادتمندی دنیوی و اخروی بر تن نمود و لبیک گویان و هروله کنان تلاش کرد تا بر محور معارف اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله وسلّم طواف نماید و خود را به نور عالم تاب عدل جهانی و ولایت عظمی نزدیک کند.

الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر علی ما هدانا. آری، الله اکبر... و با همین سلاح الله اکبر بود که ملت مسلمان ایران در چهل و هفت سال قبل قیام کرد، رژیم طاغوت دیکتاتور و وابسته ی پهلوی را ساقط کرد دست و پای آمریکای طمع کار و مستکبر را از کشور برید و نفوذ صهیونیسم را به کلی قطع کرد. با همین سلاح الله اکبر بود که پس از تجاوز رژیم بعث صدامی به خاک ایران، مجاهدان غیور و جوانان از خود گذشته حماسه هشت سال دفاع مقدس را رقم زدند و علی رغم حمایت همه قدرتهای شرق و غرب از رژیم بعث، او را بر سر جای خود نشاندند و این ایستادگی را تا سالها بعد در برابر محاصره های اقتصادی کودتا، تحریم های ظالمانه حملات بی شمار سیاسی و تبلیغاتی و اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی، محکم و استوار ادامه دادند.

والله اکبر... همین سلاح الله اکبر بود که رشته های اتصال امت اسلامی و جوانان مجاهد جبهه مقاومت را از ایران تا لبنان و فلسطین و عراق و سوریه از آفریقا و یمن تا افغانستان و پاکستان و همه ملتهای آزاده ی جهان مستحکم کرد تا این حَبلِ متین به دفاع از کیان امت اسلامی در برابر متجاوزان غاصب صهیونیستی برخیزد طومار داعش را درهم پیچد طوفان الاقصی به راه اندازد و نفس رژیم متزلزل صهیونیستی را به شماره بیندازد الله اکبر؛ آری خداوند تبارک و تعالی بزرگتر است از آنکه به وصف آید... این سلاح الله اکبر بود که جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به آن موفق شد رژیم صهیونیستی را در جنگ تحمیلی دوم در خرداد ۱۴۰۴ زیر ضربات سهمگین خود بیچاره کند سیلی سختی به آمریکای متجاوز بزند و دشمن را در هدف خود مبنی بر تسلیم ایران ناکام کند.

و سلاح الله اکبر چنان قوت و نیرویی به ملت ایران بخشید که پس از واقعه جانگداز شهادت قائد عظیم الشأن، فرزند خلف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلّم، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای اعلی الله مقامه الشریف به دست اشقیاء جهانِ امروز، بعثت الهی یافت و با حضور همه جانبه در هر عرصه‌ای که نیاز بود چشمان دنیا را به افتخار آفرینی‌های خود خیره کرد. الله اکبر؛ بدرستی که خداوند تبارک و تعالی بزرگتر است از آنکه به وصف آید... با همین سلاح الله اکبر بود که رزمندگان غیور و نیروهای مسلّح جان فدا در ایران اسلامی، با همراهی مجاهدان جبهه مقاومت خصوصاً لبنان عزیز به پیروزی های چشمگیر در برابر دو ارتش تروریستی و تا بن دندان مسلح آمریکایی صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم دست یافتند؛ با توکل به حضرت ربوبی و به وسیله ی موشکها و پهپادهای خود در زمین، هوا، و دریا شیطان بزرگ یعنی امریکا و حیوان دست آموزش رژیم صهیونیستی را می‌کردند و وعده ی صادق الهی به نصرت مجاهدان در راه خدا را به چشمان خود دیدند.

و باز هم الله اکبر؛ بی گمان خداوند تبارک و تعالی بزرگتر است از آنکه به وصف آید و جنود او بر هر قدرتی چیره اند... و با همین سلاح الله اکبر است که در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد و برائت از مشرکان از رمی جمرات حج به صحنه‌های زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان در اقصی نقاط عالم تسری خواهد یافت. امت اسلامی و ملتهای منطقه، ظرفیتها و منافع مشترک زیادی دارند که نظم جدید و هندسه آینده منطقه و جهان را شکل خواهد داد.

اینجانب با صدق و خلوص همه کشورها و دولتهای اسلامی را به دوستی و تعاون به خیرونیکی دعوت می‌کنم تا با همکاری یکدیگر در راه پیشرفت امت اسلامی و حل مسائل دنیای اسلام قدم برداریم. آنچه در این زمینه مسلم است، عقربه زمان به عقب برنمیگردد و ملت ها و سرزمین های منطقه، دیگر سپر پایگاه های آمریکایی نخواهند بود. آمریکا علاوه بر آنکه دیگر نقطه امنی برای شرارت و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع سابق خود فاصله می‌گیرد رژیم متزلزل صهیونی و غده سرطانی اسرائیل نیز به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده نگر ده سال قبل رهبر عظیم الشأن شهید قدس الله نفسه ،الزّکیّه، بیست و پنج سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید،

ان شاء الله. به همین جهت امسال مسئله ی برائت از مشرکان اهمیتی مضاعف دارد و عمق و گستره ی برائت از آمریکا و رژیم صهیونی فراتر از آئین برائت در موسم و میقات حج بوده و در نقاط مختلف ایران و جهان و پس از این ایام مبارک مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، شعار رایج امت اسلامی و مظلومان عالم خصوصاً جوانان خواهد بود. آینده متعلّق به امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است و هر یک از ما می‌توانیم به اندازه همت، ظرفیت و مسئولیت خود در تحقق این آینده و نزدیکتر شدن به آن ایفای نقش کنیم زائران و حج گزاران ایرانی در حج امسال نقش مؤثر و برجسته ای در روایت فتح جنگ تحمیلی سوم برای سایر برادران و خواهران مسلمان خود و امیدوار ساختن آنها به آینده ای روشن دارند.

از همه ی حجّاج عزیز می خواهم به دعا برای تعجیل در فرج منجی بشریت عجل الله تعالی فرجه اهتمام ورزیده و برای وحدت امت اسلامی، آزادی فلسطین و مسجد الاقصی، رفع گرفتاری های بزرگ مسلمین و رسیدن به ظفر نهایی مقابل استکبار جهانی دعا کنند و اینجانب را نیز مشمول دعای خیر خود نمایند.

پروردگارا! بر محمد و آل محمّد درود فرست و نظر لطف و رأفت خود را شامل حال حجّاج و همه ی امت اسلام کن، توفیق حج مقبول نصیب شان بگردان، دلهایشان را از انوار معرفت و بصیرت روشن فرما و عزم و اراده آنان را برای حرکت در مسیر اصلاح حال امت و ظفر نهایی بر دشمنان اسلام راسخ‌تر نما.

پروردگارا! فضل و رحمت واسعه ی خود را بر ارواح مطهر شهدای راه خدا خصوصاً شهیدان جبهه مقاومت و در رأس آنان رهبر عظیم الشأن شهید اعلی الله مقامه الشریف نازل فرما، و از حج حاجیان و عبادت عبادتگران و سعی تلاشگرانی که مشمول هدایت و راهبری قائد امّت بوده اند، نصیب وافر به روح ملکوتی او واصل فرما و ملت ایران و امت اسلامی را در استمرار راه و هدف او یاری نما.

پروردگارا برترین صلوات و تحیات خود را بر سرور و مولایمان حضرت مهدی منتظر صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین نازل فرما وهمه ما و امت اسلامی را مشمول ادعیه زاکیه و مستجاب آن حضرت قرار بده و عالم را به قدوم مبارکش منوّر و مزین فرما آنچنان که وعده فرمودی و قلب‌های ما مالامال از اطمینان به آن وعده محتوم است. «وَعَدَ الله الَّذِینَ آمنوا مِنکُم وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فی الارض کَمَا اسْتَخلَفَ الَّذِینَ مِن قَبلِهِم وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُم دینَهُمُ الَّذِی ارتَضی لَهُم وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم آمنا». والسّلام علی جَمیعِ اخواننا المسلمین ورحمة الله وبرکاته

سید مجتبی حسینی خامنه ای

۵/خرداد/۱۴۰۵ ۹/ ذی الحجه /۱۴۴۷