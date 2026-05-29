زنجیره تولید پارچه سنتی «بزو» باید احیا شود

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری در نشست تخصصی پارچه فروشان ارومیه در راستای تقویت پیوند میان بازارهای سنتی و صنعت گردشگری افزود: پارچه سنتی و تاریخی «بزو» در جنوب استان برای دوخت لباس‌های کردی کاربرد دارد.

او ادامه داد: به دلیل کمبود شدید تولید این پارچه در سال‌های اخیر، با همکاری اتحادیه پارچه‌فروشان می‌توان فرصتی برای بازسازی زنجیره تولید فراهم کرد تا با ایجاد خوشه‌های تولیدی متمرکز برای این نوع پارچه، علاوه بر معرفی هویت فرهنگی ایران به جهان، بستری برای صادرات و ارزآوری کشور فراهم ساخت‌.