زنجیره تولید پارچه سنتی «بزو» باید احیا شود

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری در نشست تخصصی پارچه فروشان ارومیه در راستای تقویت پیوند میان بازارهای سنتی و صنعت گردشگری افزود: پارچه سنتی و تاریخی «بزو» در جنوب استان برای دوخت لباسهای کردی کاربرد دارد.
او ادامه داد: به دلیل کمبود شدید تولید این پارچه در سالهای اخیر، با همکاری اتحادیه پارچهفروشان میتوان فرصتی برای بازسازی زنجیره تولید فراهم کرد تا با ایجاد خوشههای تولیدی متمرکز برای این نوع پارچه، علاوه بر معرفی هویت فرهنگی ایران به جهان، بستری برای صادرات و ارزآوری کشور فراهم ساخت.
مدیر کل میراث فرهنگی با اشاره به اینکه نمایشگاهای بینالمللی فرصتی برای معرفی تولیدات بشمار میآید، افزود: در صددیم نمایشگاه طلا و منسوجات پیش رو تنها یک رویداد تجاری نباشد؛ لذا با برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه و تور آشناسازی سعی خواهیم کرد تا با تکیه بر مفهوم گردشگری خرید، مسافران ضمن بازدید از جاذبهها، از محصولات سنتی نیز خریداری کنند.
