بلاتکلیفی در پرونده لالەزار ادامه دارد؛ ۱۹ نفر همچنان در بازداشت

به گزارش کردپرس، قادر آغا منتک، یکی از وکلای بازداشت‌شدگان پرونده لاله‌زار، به رووداو گفت: «پرونده کاک لاهور و دیگر بازداشت‌شدگان به قضات دادگاه جنایی سلیمانیه ۲ ارسال شده، اما هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است.»

وکیل لاهور طالبانی افزود: «قاضی در حال بررسی پرونده‌هاست و قرار است طی این هفته تصمیم نهایی را اتخاذ کند.»

در ۱۹ آوریل، لاهور طالبانی با انتشار بیانیه‌ای در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد: «هشت ماه است که برخلاف تمام اصول نهادی و قانونی، به‌ناحق زندانی شده‌ایم.»

لاهور طالبانی از داخل زندان نیز اعلام کرده است: «برای اینکه دادگاه روند قانونی خود را طی کند، تا کنون صبر کرده‌ایم، اما به‌نظر می‌رسد فشارهای بافل طالبانی و قباد طالبانی بر دادگاه و نهادها مانع از ارجاع پرونده ما به دادگاه تجدیدنظر شده است. به همین دلیل، همراه با کاک پولاد تصمیم گرفتیم از امروز دست به اعتصاب غذا بزنیم تا زمانی که حاکمیت قانون در پرونده‌مان محقق شود.»

سه روز بعد، لاهور طالبانی و برادرش با دریافت وعده پیگیری پرونده، به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

بیشتر بازداشت‌شدگان پرونده لاله‌زار آزاد شده‌اند و آخرین گروه ۱۰ نفره نیز روز چهارشنبه ۱۰ آوریل آزاد شدند.

قادر آغا منتک گفت: «در حال حاضر، به‌جز کاک لاهور، ۱۸ بازداشت‌شده دیگر پرونده لاله‌زار همچنان در زندان باقی مانده‌اند.»

رویداد لاله‌زار

شب ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی سلیمانیه شامل نیروهای ضدتروریسم، امنیتی و کماندو، هتل لاله‌زار را محاصره کردند؛ جایی که محل اقامت لاهور طالبانی، برخی مسئولان حزب او و محافظانش بود.

پس از آنکه لاهور طالبانی از تسلیم شدن خودداری کرد، نیروهای امنیتی به هتل حمله کردند. پس از سه ساعت درگیری، لاهور طالبانی، برادرش پولاد و اعضای نیروهای وابسته به او بازداشت شدند.

در این درگیری که در ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ رخ داد، به‌طور رسمی کشته شدن ۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر اعلام شد.