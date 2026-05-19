۶۲ میلیارد تومان خسارت به آسیب دیدگان جنگ رمضان در سنندج پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه ستاد بازسازی جنگ تحمیلی رمضان شهرستان سنندج، گفت: در جنگ تحمیلی سوم به ۳ هزار و ۳۰۵ واحد مسکونی و تجاری آسیب وارد شد که بازسازی آنها نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی و مردم است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۲ هزار و ۷۰۳ واحد مسکونی و ۶۰۲ واحد تجاری است، اظهار کرد: ۴۱ واحد مسکونی و ۵ واحد تجاری نیز صد در صد تخریب شده است.

فرماندار سنندج در خصوص خسارت خودرو ها نیز بیان کرد: تاکنون برای ۶۷۱ دستگاه خودروی خسارت دیده در شهرستان سنندج پرونده تشکیل شده است که توسط بیمه ایران ارزیابی و تشکیل پرونده داده می شود.

سجادی از همه شهروندان آسیب دیده خواست برای تکمیل پرونده و استفاده از تسهیلات، به دستگاه های مربوطه مراجعه کنند.