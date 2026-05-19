کشت ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار ذرت در استان کرمانشاه

به گزارش کردپرس، فرهاد شریفی با تشریح آخرین وضعیت کشت محصولات تابستانه اظهار کرد:شهرستان کرمانشاه با اختصاص ۲ هزار و ۵۴۵ هکتار از اراضی، رتبه نخست کشت ذرت در مناطق معتدل استان را به خود اختصاص داده و شهرستان روانسر نیز با ۵۴۰ هکتار در جایگاه بعدی قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه استان کرمانشاه در سطح کشور افزود: استان کرمانشاه در بخش ذرت دانه‌ای دارای رتبه ششم سطح زیرکشت و رتبه پنجم تولید است. همچنین در بخش ذرت علوفه‌ای، این استان رتبه هفتم سطح زیرکشت و رتبه پنجم عملکرد تولید را در کشور به خود اختصاص داده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: عملیات کشت ذرت از ۲۰ فروردین ماه آغاز شده و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت. البته در مناطق گرمسیر استان، با توجه به شرایط اقلیمی، این بازه زمانی بعد از برداشت گندم و به شورت کشت دوم تا تیرماه نیز تداوم می‌یابد.

شریفی در پایان تصریح کرد: بر اساس الگوی کشت ابلاغی، برنامه عملیاتی استان برای کشت ۱۵ هزار هکتار ذرت دانه‌ای و ۳ هزار هکتار ذرت علوفه‌ای تدوین و در حال اجراست.