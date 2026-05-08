به گزارش کردپرس، نیروهای امنیتی سلیمانیه یک شهروند آمریکایی را که در جریان رویداد لاله‌زار بازداشت شده بود، پس از حدود هشت ماه آزاد کردند.

برایان ویلسن در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ و در شب حادثه لاله‌زار بازداشت شده بود. بنا بر اطلاعات منتشرشده، وی پس از انجام تحقیقات، اعتراف کرده که به‌صورت مستقل و بدون اطلاع یا رضایت دولت آمریکا، در همکاری با لاهور طالبانی در زمینه ایجاد، آموزش و تمرین یک نیروی مسلح مشارکت داشته است.

در همین چارچوب، عقید سلام عبدالخالق پیش‌تر در ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که این شهروند آمریکایی «بدون اطلاع کشورش در فعالیت‌های آموزشی نیروهای غیرقانونی مشارکت داشته است».

در واکنش به این پرونده، تیم وکلای لاهور طالبانی و دیگر بازداشت‌شدگان لاله‌زار نیز اعلام کرده‌اند که از جزئیات این موضوع بی‌اطلاع بوده و اطلاعات خود را صرفاً از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، برایان ویلسن اهل ایالت اوهایو آمریکا و از نظامیان بازنشسته نیروی هوایی این کشور است که پیش‌تر در عملیاتی علیه رژیم بعث عراق شرکت داشته است.

او همچنین در سال ۲۰۱۴ به مناطق کردستان سوریه رفته و در کنار نیروهای کُرد علیه گروه داعش جنگیده است.

بازداشت این شهروند آمریکایی پیش‌تر واکنش مارکو روبیو را نیز در پی داشت.

وی در سپتامبر ۲۰۲۵ هشدار داده بود که دولت آمریکا اقدامات تنبیهی بی‌سابقه‌ای علیه افرادی که به‌طور غیرقانونی شهروندان آمریکایی را در خارج از کشور بازداشت می‌کنند، اعمال خواهد کرد.